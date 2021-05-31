Game Jam kültürünün Türkiye’de yaygınlaşmaya başladığı şu dönemde Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü, bu yıl ilki gerçekleştirilecek Boğaziçi Game Jam’e imza atacak. Etkinlikte jüri tarafından seçilen ilk üç isim toplam 10.000 TL ödül kazanacak.

Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü (Compec), oyun geliştirme konusunda kendisini test etmek isteyen herkese açık olan eğlenceli ve bol ödüllü bir etkinliğe imza atıyor. Bu yıl ilki gerçekleştirilecek Boğaziçi Game Jam, 4-6 Haziran tarihleri arasında toplam 48 saat boyunca devam edecek. Etkinlikteki amacınız bir oyun geliştirmek olacak.

Dünya çapındaki Game Jam kültürünü Türkiye’ye taşımada önemli bir yere sahip olacak Boğaziçi Game Jam’de katılımcılara bir tema verilecek. Katılımcılar, verilen temaya göre bireysel ya da kendi ekipleriyle birlikte oyun geliştirecek. Etkinlik bittiğinde jüriler oylama yapacak ve seçilen oyunu geliştiren ekipler ya da kişiler, belirlenen ödüllere sahip olacak.

Etkinliğin detayları:

3 Haziran’a kadar kayıtları devam eden Boğaziçi Game Jam, ‘Boğaziçi Game Jam 2021’ Discord kanalı üzerinde düzenlenecek. Etkinlikte bireysel olarak yarışmak istemeyenler, Discord kanalında kendilerine bir ekip kurabilecekler. Etkinlik süresince In Silence’ın geliştiricileri gibi oyun dünyasının önemli isimleri, oyuncularla YouTube ve Twitch üzerinden yayınlanacak panellerde buluşacak.

Jürileri ünlü yayıncılar Can Sungur ve PintiPanda (Tuna Akşen), Lorem Ipsum, Ekinsu Turunç, Güven Çatak ve Arzu Çelik olan etkinlikte birinciye 5.000 TL, ikinciye 3.000 TL ve üçüncüye 2.000 TL olmak üzere toplam 10.000 TL ödül dağıtılacak. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak için bu bağlantıya tıklayabilir, etkinliğe kayıt olmak için de bu bağlantıdan faydalanabilirsiniz.