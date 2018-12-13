BÜSİBER’in düzenlemiş olduğu kamplar üçüncü yılına girdi. BÜSİBER ücretsiz Siber Güvenlik kış Kampı’19, 13-19 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek. Kamp için son başvuru tarihi ise 26 Aralık 2018.

BÜSİBER (Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi), 13-19 Ocak 2019 tarihlerinde ücretsiz siber kamplarının altıncısını düzenliyor. BUSİBER Yöneticisi Doç. Dr. Bilgin Metin şöyle konuştu: ”Altıncı kampımızı gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyiz. Bu zamana kadar 4 siber ve bir de adli bilişim kampı gerçekleştirdik. 26 Aralık 2018 son başvuru tarihimiz. 27 Aralık‘ta online bir sınav ile başvuru yapan öğrencileri bir ön elemeye tabi tutuyoruz. Daha sonra öğrencileri 13 Ocak 2019’da laboratuvar ortamında bir sınava daha alarak siber güvenliğe en yetenekli öğrencileri altı günlük kampımıza kabul ediyoruz.’’

‘’Kampımızda Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesiyle işbirliği yapıyor öğrencilerimize üç öğün yemek veriyoruz. Öğrencilerimize siber güvenlik eğitimlerinde yaygın kullanılan hazır araçların yanı sıra, bu araçların arka planını öğreterek sağlam bir altyapı kazandırıyoruz.’’ diyen Bilgin Metin, ek olarak ’’Kampımızda yer alan bilişim suçları hukuku dersleriyle öğrendikleri bilgileri etik ve kanunlara uygun şekilde kullanmalarını konusunda bilinçlendiriyoruz. Bu sene 6698 sayılı kişisel verileri koruma kanunu eğitimlerini de kamp kapsamına aldık. Kampımızda ücretsiz kamplarımıza katılanlar siber güvenlik sektöründeki önde şirketlerde çalışmaya başladılar.’’ dedi.

Son başvuru tarihi 26 Aralık 2018 saat 23:59 olan Siber Güvenlik Kış Kampı’19'a başvurmak için buraya tıklayabilirsiniz.