Boğaziçi Üniversitesi Digital Marketing Challenge İçin Başvu

Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen Digital Marketing Challenge başlıyor. Alanında uzman jürilerin değerlendirmelerde bulunacağı yarışma sonrasında dereceye giren ekiplere çeşitli ödüller verilecek.

Türkiye’de ilk kez Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenecek olan Digital Marketing Challenge, 1-2-3 kişilik öğrencilerden oluşan ekiplere dijital pazarlamanın pek çok alanını "Where Challenge Goes Digital" mottosuyla ücretsiz bir şekilde deneyimleme şansı sunuyor.

Yarışma süreci nasıl gerçekleşecek?

Boğaziçi Üniversitesi Digital Marketing Challenge; alanında uzman jüri ekibi ve birbirinden farklı büyük ödülleri ile ön eleme, yarı final ve final olmak üzere üç etaptan oluşmaktadır. Başvurduktan sonra ön elemeleri geçen katılımcılar, yarı finalde verilecek bilgi doğrultusunda blog ve sosyal medya içeriği hazırlayarak dijital pazarlamanın içerik tarafını deneyimlemiş olacaklar.

Yarı finali başarıyla geçen yarışmacılar ise finalde bir dijital pazarlama vakası çözecek ve sıralamaları doğrultusunda çeşitli büyük ödüllerin sahibi olacaklar. Türkiye’nin başarılı öğrencilerinin yarışacağı ve dijital pazarlama sektöründen birçok yetkili ismin jürilik yapacağı Digital Marketing Challenge, çevrimiçi olarak gerçekleşecek.

Kimler var?

Üç farklı etap ve bir aylık yarışma süresince katılımcılara dijital pazarlamanın çeşitli alanlarını deneyimleme imkânı sunacak Digital Marketing Challenge, yarışma boyunca değerlendirmelerde bulunacak dijital pazarlama alanında uzman isimleri jüri olarak ağırlıyor. Kubix Digital Co-Founder Pınar Ünsal, ROIPUBLIC ve Lugat İçerik Ajans Managing Partner Mete Özvar, Boyner Grup Dijital Pazarlama Direktörü Alper Boyer gibi isimlerin değerlendirmeleri sonucu büyük ödüller sahiplerini bulacak.

17-18 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek final töreninde, jüri tarafından yapılan değerlendirmenin sonucunda dereceye giren ekipler çeşitli büyük ödüllerin sahibi olacak.

Etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için buradaki, ücretsiz başvuru için de buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.