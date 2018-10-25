Uzun süredir heyecanla beklediğimiz Bohemian Rhapsody'nin vizyona girmesine artık çok az bir zaman kaldı ve filmin son fragmanı da yayınlandı.

Queen ve Freddie Mercury hayranlarının uzun süredir merakla beklediği film, 2 Kasım'da vizyona girecek ve sayılı günler kala 20th Century FOX son fragmanı da izleyiciler ile paylaştı.

Özellikle grubun kurulduğu döneme odaklanan yapım, Queen'in rock müzik tarihinin en ilham verici gruplarından biri haline nasıl geldiğini de oldukça etkileyici bir şekilde anlatıyor. Freddie Mercury'nin kimilerine göre 'aşırı' olarak tanımlanan karakterini ve bu karakterin grup içerisinde nasıl etki ettiğini de bolca izleyeceğimiz yapım İngiltere'de 24 Ekim'de vizyona girdi ve filmin IMDb puanı ise 8.6.

Efsaneleşmiş Queen şarkılarının da sık sık yer aldığı yapım, özellikle Mercury'i canlandıran Rami Malek'in performansıyla da hayli dikkat çekiyor. Her ne kadar genellikle böyle efsaneleşmiş isimlerin hikayelerini anlatan filmler genelde beklentileri karşılamasa da Bohemian Rhapsody bu anlamda hepimizi mutlu edecek gibi görünüyor.