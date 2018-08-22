Bol Ödüllü Monument Valley Oyunu Beyaz Perdeye Aktarılıyor

BAFTA dahil olmak üzere birçok ödüle layık görülen Monument Valley, filme dönüştürülüyor. Oscar ödüllü yönetmenin çekeceği film için senarist aranıyor.

Ustwo Games’in BAFTA ödüllü bulmaca oyunu Monument Valley, filme dönüştürülüyor. Harika tasarıma sahip Monument Valley’nin filminde oyundaki gibi akıl-bükme dünyasındaki canlı aksiyon karakterleri yer alacak.

Paramount Pictures ve Weed Road Pictures, filmi yönetmesi için Patrick Osborne’u seçti. Filmin franchise’a dönüp seri olarak devam etmesi de oldukça muhtemel. Neticede film için oyunda bolca materyal ve konu hali hazırda mevcut.

Yönetmen Osborne, filmle ilgili yaptığı açıklamada, Monument Valley oyunu üzerinden çalışmaktan büyük keyif duyduğunu ve Paramount ve Weed Road ile çalışacağı için heyecanlı olduğunu belirtti. “Feast” ile En İyi Animasyon Kısa Film dalında Oscar kazanan yönetmen Osborne, şimdilerde “Nimona” isimli popüler romanı perdeye uyarlıyor. Monument Valley’i ekrana taşıma konusunda oldukça iyi bir tercih gibi görünüyor.

160 milyondan fazla indirilen ve birçok ödül kazanan oyunun filme nasıl aktarılacağı tam olarak açıklanmadı. Çıkış tarihi belli olmayan film için yönetmen Osborne, kaliteli bir senarist arıyor. Bu neticede filmin çıkmasına daha çok zaman var diyebiliriz ama oyuna, yönetmene ve yapım şirketine bakacak olursak, Monument Valley muhteşem bir animasyon filmi olacak gibi gözüküyor.