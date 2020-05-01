Bollinger Motors, Tesla Cybertruck Katili Kamyonunu Tanıttı

ABD merkezli elektrikli araç start-up’ı Bollinger Motors, dünyanın ilk ve tek 3. sınıf elektrikli araç platformu olarak tanımladığı yeni şasisi üzerine inşa ettiği kamyon tasarımını tanıttı. İki veya dört kapılı kabin ve çeşitli dingil mesafesi uzunlukları sunan araç, ihtiyaca göre uyarlanabiliyor.

Mart ayında paylaştığımız bir haberde, olağanüstü dayanıklı elektrikli SUV ve kamyonetleri ile tanınan ABD merkezli start-up şirketi Bollinger Motors’un yeni 3. sınıf elektrikli araç platformunu tanıttığını sizlerle paylaşmıştık. Michigan merkezli şirket, şimdi de 'dünyanın ilk ve tek 3. sınıf elektrikli araç platformu’ olarak tanımlanan yeni şasi modeli üzerine inşa edilen B2 adındaki kamyon tasarımını gün yüzüne çıkardı.

Ford, Chevy ve Dodge dahil olmak üzere hemen her kamyon üreticisi, kamyonetlerini müşterinin ihtiyacına göre uyarlanabilen bir şasi kabin versiyonu sunuyor. Bollinger Motors’un tasarladığı mimari de aynı yaklaşıma sahip olmakla birlikte, rakiplerine kıyasla çok daha etkileyici özellikler sunuyor.

Bollinger Motors’un elektrikli kamyoneti, ihtiyaca göre özelleştirilebiliyor

Bollinger'in yeni şasi kabini, Ford F-350 ağır hizmet kamyonetinin boyutuna yakın olacak. İhtiyaca bağlı olarak iki kapılı veya dört kapılı kabin versiyonu ile birlikte gelecek. B2’nin şaşı kabini; ambulans, polis arabası, çekici ve vinç dahil pek çok forma dönüştürülebilecek büyük bir boş alana sahip.

Farklı dingil mesafelerine uyum sağlayacak şekilde tasarlanabilen B2, iki kapılı veya dört kapılı olmak üzere iki farklı kabin versiyonuna sahip

Bollinger, elektrikli pick-up’ının belediyeler, park hizmetleri, acil durum müdahale araçları, havaalanları, inşaat, çevre düzenlemesi, güvenlik gibi daha onlarca alanda rahatlıkla kullanılabileceğini söylüyor.

Araç, 5.000 kilogramlık taşıma kapasitesi sunuyor

120 kWh ve 180 kWh batarya paketlerini barındırabilen araç şasisi, 5.000 kilogramlık taşıma kapasitesi, elektronik çekiş kontrolü, elektronik denge kontrolü, hidrolik direksiyon, entegre bir termal yönetim sistemi ve bağımsız ön-arka süspansiyon sistemine sahip. B2’de ayrıca elektrikli el aletleri için 10 kW'lık dahili şarj cihazı ve invertör de olacak.

614 beygir gücü üreten araç, 322 kilometrelik sürüş menziline sahip

Bollinger, farklı dingil mesafelerine uyum sağlayacak şekilde tasarlanabilen B2’nin 614 beygir gücü ve 906 Nm tork değeri üreten iki elektrikli motor ile donatılacağını belirtiyor. Tek şarjla minimum 322 kilometrelik sürüş menzili sunacağı açıklanan araç, Tesla Cybertruck ve Rivian R1T gibi rakipleri karşısında oldukça iddialı görünüyor.

Dünyanın ilk ve tek 3. sınıf elektrikli araç mimarisi üzerine inşa edilecek olan B2, 2021 yılında müşterileriyle buluşacak. Şirket, fiyat ve diğer bilgilerin ise önümüzdeki aylarda paylaşılacağını açıkladı.