Digital Foundry'den ünlü analist John Linneman, PS4 oyunlarının kesinlikle yeni konsolda çalışacağını belirtti.

PlayStation 5'e ve yeni jenerasyon konsollara doğru artık koşar adım gidiyoruz. Sony veya Microsoft'un bu sene sonlanmadan konsollarını basına tanıtma ihtimali çok yüksek. Hal böyleyken herkes yeni konsollarla ilgili bilgi kırıntılarını dahi merakla bekliyor.

Yeni nesil konsollar söz konusu olunca akla ilk gelen sorulardan biri de 'geriye uyumluluk' oluyor. Örneğin konsolun son dönemlerinde PS4'ünü satan oyuncular, PS5 satın aldıklarında Spider-Man, God of War gibi yapımları oynayıp oynayamayacaklarını merak ediyorlar. Digital Foundry'den John Linneman, kendisine sorulan "PS4'te geri uyumluluk olacak mı?" sorusuna yanıt verdi.

"Kesinlikle olacaktır. Tartışmaya bile gerek yok."

PlayStation 3 ile PlayStation 4'ün işlemci mimarisinin çok farklı olması, bu konuda Sony'nin elini kolunu bağlamıştı. Ancak öyle görünüyor ki PS5 sahipleri, PlayStation markasına çıkmış bütün oyunları PSN üzerinden satın alabilecekler.