2019 model amiral gemilerine güç verecek olan Snapdragon 8150'nin de tanıtılacağı Qualcomm Teknoloji Zirvesi etkinliğinin tarihi belli oldu.

Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda, bir numaralı işlemci üretici olan Qualcomm, yıllık teknoloji zirvesinin 2018 etkinliği için davetiyeleri dağıtmaya başladı. Qualcomm’un en yeni teknolojilerinin tanıtılacağı etkinlikte, 5G teknolojisi ön plana çıkıyor. Ayrıca gelecek yılın amiral gemilerine güç verecek olan Snapdragon 8150 işlemcisi de bu etkinlikte tanıtılacak.

Birleşik Devletler’in Hawaii eyaletinde gerçekleşecek olan etkinlik, 3 Aralık’ta gerçekleşecek yemek ile başlayacak. Yeni duyuruların gerçekleştirileceği asıl konferans 4 Aralık’tan ve 7 Aralık’a kadar devam edecek. Gönderilen basın davetiyeleri, etkinlik süresince gerçekleşecek organizasyonları listeliyor.

Davetiyede ‘İlk 5G mobil deneyimi’ ifadesi dikkat çekiyor. Qualcomm’un yeni işlemcisine entegre edeceği yeni nesil modemi ile 5G desteği sunması bekleniyor. Ayrıca şirket, amiral gemisi segmentinde Snapdragon 8XX isimlendirme şemasını tek edecek ve bunun yerine dört haneli isimlendirmeye geçiş yapacak. Yeni Snapdragon işlemcisinin mimaride de önemli değişikliklere gitmesi, Adreno 640 GPU ile birlikte çalışması ve %20’ye varan verimlilik iyileştirmesi içermesi bekleniyor.