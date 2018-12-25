2019'dan İtibaren TV Dizilerini Paralı İzleyeceksiniz

Haberler.com tarafından ortaya atılan bir iddiaya göre dizi sürelerinin sürekli olarak artmasından ve art arda birden fazla dizinin yayınlanmasından şikayetçi olan medya patronları, günde yalnızca bir dizi yayınlanması ve diğer dizilerin ücretli olarak yayınlanması konusunda anlaşma sağladı.

Haberler.com’da yer alan bir habere göre 2019 yılı, Türk dizi sektörü adına büyük bir değişime sahne olabilir. İddiaya göre medya patronları, her geçen gün artan dizi süreleri ve art arda yayınlanan dizilerin televizyona olan ilgiyi düşürmesi üzerine bir araya gelecek televizyon dünyası hakkında radikal kararlar aldılar.

2019 yılı başlarında yürürlüğe girecek yeni uygulamaya göre kanallar, her gece yalnızca bir dizi yayınlayabilecek. Her kanalın kendine ait bir ücretli içerik platformu bulunacak ve bir günde birden fazla dizi yayınlamak isteyen kanallar, dizileri bu platform üzerinden yayınlayacaklar. Elbette ki izleyiciler bu platformlara belli bir ücret karşılığında abone olacaklar.

Söz konusu iddiaya göre Ocak ayında halihazırda yayınlanmakta olan dizilerin birçoğu ekranlara veda edecek. Bu dizilerin bazıları yayın hayatına tamamen son verirken, bazıları da kanalların kuracağı ücretli içerik platformlarında varlıklarını sürdürecek. Şu ana kadar ücretsiz olarak izlediği bu dizileri takip etmeye devam etmek isteyen seyirciler, bu platformlara ücretli olarak abone olması gerekecek.

Medya patronlarının söz konusu kararlarla ilgili olarak bir araya geldiği iddia edilse de ortada resmi bir anlaşma olduğu belirtilmiyor. Ancak böyle bir anlaşmanın imzalanması, Türk televizyon yayıncılığı açısından bir milad olabilir.