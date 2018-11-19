Bomba İddia: PlayStation 5, 2020 Yılında Geliyor

Daha önce Sony'nin E3 2019'a katılmayacağı kehanetinde haklı çıkan Reddit kullanısından yeni bilgiler geldi.

RuthenicCookie isimli Reddit kullanıcısı, Sony'nin resmi onayından 1 gün önce, "Yarın Sony, E3 2019'a katılmayacağını duyuracak" diyerek dikkatleri üzerine çekmişti. Aynı kullanıcı, PlayStation 5 ile ilgili kehanetlerini paylaştı.

İşte o kullanıcının paylaştığı yeni bilgiler:

Death Stranding, The Last of Us Part II ve Ghost of Tsushima gibi oyunlar artık PS5 için geliştiriliyor. Bu oyunlar PS5'in çıkış yapımları olacak.

PlayStation VR2 geliştirme aşamasında. Kutudan bir adet kamera da çıkacak. Ayrıca Sony, VR teknolojisi için bir eldiven geliştiriyor.

RuthenicCookie, PS5'i bir 'canavar' olarak tanımlamış. Ryzen 8 Core işlemci ile gelecek olan cihaz 500 dolar üzerinden satılacak.

Geriye uyumluluk hakkında henüz net bir bilgi yok. Buna karşın birçok PS4 oyunu PS5 için de piyasaya sürülecek.

RuthenicCookie'nin kehanetleri bunlar. Açıkçası E3'ün pas geçilmesiyle, oyunların PS5'e kaydırılıyor olması ihtimali birbiriyle çok fazla uyuşuyor. PS4 için duyurulan bu yapımları doğal olarak PS5'i duyurmadan yeniden karşımıza çıkarmamış olabilirler. Konsol piyasasında sular ısınmaya başlamış durumda.