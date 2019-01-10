"Rockstar Games, Yeni Jenerasyona Birçok Oyun Geliştiriyor"

Red Dead Redemption 2 ile 2018 yılına adeta damgasını vuran Rockstar Games'in Xbox Anaconda ve PlayStation 5 için birçok oyun projesi olduğu iddia ediliyor.

Red Dead Redemption ve GTA 5 markalarıyla oyun dünyasının tam kalbine yerleşmiş olan Rockstar Games, yeni nesil için birden fazla oyun projesi üzerinde çalışıyor olabilir.

Sadece bu iki marka üzerinden 200 milyondan fazla satış gerçekleştiren Rockstar Games, Toronto'daki, Hindistan'daki ve New York'taki stüdyoları için ayrı ayrı animatör ve grafik tasarımcı ilanı verdi. İlanlarda, "yeni oyunlar için teknoloji geliştirecek ve araştırmalarda bulunacak" elemanlar arandığı belirtildi.

Rockstar Games'in yeni dönemde ilk piyasaya çıkaracağı oyunun Red Dead Redemption 2'nin PC versiyonu olacağına kesin gözüyle bakıyoruz. Bununla birlikte GTA 6 üzerinde de çalışıldığını tahmin etmek zor değil. Nitekim ilk oyun piyasaya çıktığından beri 5 yılı geride bıraktık.

Ancak GTA 6 ve Red Dead Redemption 2'nin PC versiyonu dışında bizleri neler beklediğine dair sadece tahminde bulunabiliriz. İlk akla gelen Bully 2 ve Midnight Club gibi haber almak için heyecanla beklediğimiz yapımlar oluyor. Bununla birlikte Rockstar Games'ten yeni oyun serileri de görebiliriz.