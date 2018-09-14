Samsung Galaxy S10+, Toplam 5 Kameraya Sahip Olacak

Güney Kore'den gelen bilgilere göre Samsung, beş kameralı bir Galaxy S10 modeli üzerinde çalışıyor. Fakat kamera sayısının bu denli artması, tedarik sorunlarını beraberinde getirecek.

Geçtiğimiz günlerde TechnoBuffalo’nun Galaxy S10 serisi kameraları hakkında paylaştığı raporu siz değerli Webtekno takipçilerine aktarmıştık. TechnoBuffalo’ya göre Samsung, Galaxy S serisinin 10. yılına özel olarak geliştirdiği yeni amiral gemileri Galaxy S10 serisinde kamera kısmında büyük bir geliştirme gerçekleştirecek ve premium modellerde üçlü arka kameraya yer verecek.

Güney Koreli haber sitesi ETNews, bugün yayınladığı bir haber ile TechnoBuffalo’nun raporunu bir anlamda doğruladı. ETNews’e göre Samsung, üç Galaxy S10 modelinde de gelişmiş kamera kurulumları sunacak. 6.4 inç ekranlı premium model, 3 arka kamera, 2 ön kameraya sahip olurken, 6.1 inç ekranlı standart model üç arka kameraya, 1 ön kameraya sahip olacak. 5.8 inç ekranlı bütçe dostu model ise çift arka kamera, 1 ön kameraya sahip olacak.

ETNews, Samsung’un hem model sayısını hem de kamera sayısını artırmasının kamera modülü tedariği konusunda sorunlara neden olabileceğini, bu nedenle de Güney Koreli teknoloji devinin yeni tedarikçiler ile anlaşma yoluna gidebileceğini belirtti. TechnoBuffalo, gerçekleştirdiği sızıntıda benzer bilgilere yer verirken Samsung, önümüzdeki yıl ekrana gömülü parmak izi teknolojisini hayata geçirmeyeceğini belirtmişti.