Brad Pitt'in muhteşem oyunculuğu ve oluşturduğu atmosferle seyircilerden tam not alan Dünya Savaşı Z'nin devam filminin çekimlerine Mart ayında başlanacağı iddia edildi.

2013 yılında vizyona giren ve seyircilerden büyük oranda olumlu oy alan Dünya Savaşı Z (World War Z), Güney Kore’de ortaya çıkan ve yavaş yavaş tüm dünyaya yayılarak insanoğlunu zombi benzeri canlılara dönüştüren bir virüsü konu alıyordu.

Başrolünde Hollywood’un efsanevi oyuncularından Brad Pitt’in yer aldığı bu korku, dram ve aksiyon türündeki filmin büyük oranda olumlu oy alması ve filmin tam manasıyla mutlu sonla bitmemesi, bir devam filmi için beklenti oluşturmuştu.

Aradan geçen beş buçuk yıllık sürede hala bir devam filminin ortaya çıkmamış olması, filmin geleceği hakkında umutsuzluğa yol açmış olsa da Production Weekly, uzun süredir beklenen müjdeli haberi nihayet verdi.

Production Weekly tarafından aktarılan bilgiye göre yapımcılar, Maximillian başlığı altında vizyona girecek Dünya Savaşı Z devam filminin çekimlerine bu Mart ayının sonlarında başlamayı planlıyorlar.

İlk filmde Birleşik Krallık’tan İsrail’e kadar pek çok farklı konumu gezen karakterimiz, gelen bilgiler doğruysa ikinci filmde de Tayland, İspanya, Atlanta ve Georgia’yı ziyaret edecek. İlk filmde salgın için bir kalkan bulunduğunu düşünürsek ikinci filmde mutlak son bekleyebiliriz.