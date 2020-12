The Mandalorian'ın ikinci sezon finalinde duyurulan Book of Boba Fett dizisiyle ilgili kafa karışıklığı resmi açıklamayla giderildi. Buna göre Boba Fett, Mandalorian'ın yerini almayacak, kendisine ait ayrı bir dizisi olacak.

Disney'in eline geçtikten sonra beyaz perdeye yolunu bulan Star Wars filmleri, hayranları tatmin etmekten biraz uzak kalmıştı. 2019'da çıkan ve geçtiğimiz günlerde 2. sezon finalini yapan The Mandalorian ise Star Wars hayranlarının aradığı yapım olmayı başardı. The Mandalorian, karakterleriyle ve hikâyesiyle hayranlara kendisini sevdirdi.

The Mandalorian'ın ikinci sezonunda, Ahsoka Tano ve Bo Katan gibi karakterlerin yanı sıra Star Wars filmlerinde çok az görünen ancak hayranlar tarafından bir hayli sevilen Boba Fett karakterini de gördük. Üstelik ikinci sezon finalinde Book of Boba Fett dizisinin geleceğini de sürpriz bir şekilde öğrenmiş olduk. Ancak bu durum, bazı hayranların kafasının karışmasına sebep oldu.

Boba Fett'in kendi dizisi olacak

İkinci sezon finalinde akan jenerik sonrası kısa bir sahne daha gördük ve Book of Boba Fett dizisinin Aralık 2021'de geleceğini söyleyen bir yazıyla karşılaştık. Yani The Mandalorian'ın üçüncü sezonuyla aynı zamanda yayınlanacak bir dizi.

Bu da bazı hayranların kafasında, Boba Fett'in üçüncü sezonda Mandalorian'ın yerini alıp almayacağı sorusunun oluşmasına neden oldu. Bu sorunun cevabı ise resmi bir açıklamayla geldi. Star Wars: Book of Boba Fett, ayrı bir dizi olarak izleyicilere sunulacak.

Disney+ (@disneyplus) resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Boba Fett'in kendi dizisine sahip olacağı resmen açıklandı. Yapılan paylaşımda Book of Boba Fett dizisinin logosu da paylaşıldı. Ayrıca yapılan duyuruda Boba Fett dizisini bekleyenleri sevindirecek bir açıklama daha yapıldı.

Temuera Morrison ve Ming-na Wen'in baş rolünde yer alacağı dizinin yapımcılığını, tıpkı The Mandalorian'da olduğu gibi Jon Favreau ve Dave Filoni üstlenecek. Bunlara ek olarak yapımcı koltuğunda ünlü yönetmen Robert Rodriguez de yer alacak. Bu yapımcıların elinden çıkan The Mandalorian'ın başarısını göz önünde bulunduracak olursak Book of Boba Fett dizisi için de umutlu olabiliriz.