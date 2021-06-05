Büyük bir topluluk tarafından sevilen aksiyon-rol yapma serisi Borderlands'in film uyarlaması, oyun camiası tarafından heyecanla beklenirken, film ekibini içeren yeni bir grup fotoğrafı paylaşıldı. Detaylar seçilemiyor olsa da fotoğraf, film karakterleri hakkında ipuçları içeriyor.

Borderlands serisi, her oyunuyla oyunculara kendisini sevdirmeyi başardı diyebiliriz. Aksiyon ve rol yapma (RPG) öğelerinin güzel bir şekilde karıştırılıp oyuncuya sunulduğu bu seride oyuncular, birbirinden farklı ve dolu dolu karakterlerle karşılaştı, bağ kurdu ve zaman zaman da ellerinden kayıp giderken hiçbir şey yapamamanın hüznünü yaşadı.

Sevilen serinin film uyarlaması uzun süredir gündemde. Oyunun kendi hayran kitlesi bir yana, genel olarak oyun camiası tarafından da beklenen bu filmin alacağı geri dönüşler, ilerleyen zamanlarda daha çok film uyarlamasıyla karşılaşmamızı sağlayabilir.

Borderlands film ekibinin silüet halinde çekilen grup fotoğrafı

Geçtiğimiz aylarda gittikçe büyüyen Borderlands film ekibi hakkında haberler duymuştuk. Tanıdık birçok ismin de filmde yer alıp almayacağı konuşuluyordu. Hayranların yoğun talebi üzerine bu grup fotoğrafı paylaşıldı. Görülebildiği üzere fotoğrafın, paylaşılan önceki fotoğraflarda da olduğu gibi, pek de detay verdiği söylenemez fakat hayranların gözünden kaçmayan birkaç şey var.

Bunlar küçük detaylar olsalar da hayranlar karakterlerin görünüşünden pek memnun değil gibi görünüyor. Oyunda uzun olan bir karakterin filmde kısa olması veya seçilen oyuncuların, orijinal karakterin doğasına zarar vereceği gibi yorumlar etrafta dolaşmakta. Fakat bu film, bildiğimiz üzere serinin herhangi bir oyununu konu almayacak.

Film, Atlas şirketinin CEO’sunun kayıp kızını bulmak için evine dönen Lilith’in hikayesini konu alacak. Çıktığı bu zorlu yolculukta Lilith, oyunda da olduğu gibi ilerledikçe bir takım kuracak ve gittikçe güçlenecekler. Fakat bu takımın üyeleri, oyundakilerle birebir olmayacak. Karakterler konusunda tutarsızlıklar olsa da Borderlands filmi hem oyunun hayran kitlesi hem de oyunsever kitle tarafından merakla bekleniyor.