Sansasyonel girişimci Elon Musk’ın şehirlerin altına tüneller kazmak için kurduğu Boring Company, dev sondaj makinelerini kontrol etmek için epey eğlenceli bir yöntem geliştirdi. Tonlarca toprağı yağ gibi deşen bu korkunç canavarlar, bir Xbox 360 kolu ile kontrol edilebiliyorlar.

Girişimcilik dediğimizde aklımıza ilk gelen simalardan olan Elon Musk, Boring Company ile araçları yer altına inşa edilen raylı sistemlerde götürerek trafik sorununu çözüyor. Bu iş için açılan tünellerden çıkan atıl topraklar ve kayaçlar, yeniden işlenip düşük maliyetli tuğlalar olarak satılıyorlar.

Boring Company, bir süredir trafik açısından dünyanın en karmaşık şehirlerinden olan Los Angeles’ın altını boşaltıyor. Projenin kahramanları ise dev tünel kazma makineleri ve onları kontrol eden mühendisler. Ayrıca bu makineler her yeni kazı projesinde biraz daha gelişiyorlar. Şirketin Twitter hesabından yapılan bir paylaşım, işlerin ne kadar kolaylaştırıldığını da gözler önüne seriyor.

Boring Company, PES kadar kolay olmasa da artık Xbox ile işleri yönetiyor:

Aslında bu Xbox kollarının ilk kez gerçek boyutlu bir endüstriyel alanda kullanıldığı proje değil. Böyle işlerde asıl amaç, milyonlarca insanın hakim olduğu sistemleri daha geçerli kılmak.

Gelecekte robotların ve daha pek çok makinenin basit şekillerde kontrol edilebildiklerini göreceğiz. Böylece mühendislik; karmaşık olanı kolaylaştırıp, çözümleri evrensel kılmakla amacına ulaşmış oluyor. Görünüşe göre Musk ve şirketi bunu çoktan başarmış durumda.

Bu arada Boring Company'nin Los Angeles'a inşa etmekte olduğu tüneller nihai olarak böyle çalışacaklar: