Boring Company, ilk Tuğla Mağazasını Açıyor

Boring Company, şirket merkezi yakınlarında hizmet verecek olan ilk tuğla mağazasını 10 Aralık’ta açmaya hazırlanıyor.

Şirketin yakın zamanda bildirdiği plana göre, Boring Company ve SpaceX merkezlerine yakın bir noktada bulunan eski bir dolap dükkanı artık tuğla dükkanı olacak. Elon Musk’ın Lego benzeri tuğlaları burada satışa sunulacak.

Binanın dış cephe boyası yenilenirken etrafındaki mahalleye uyumlu olmasına da özen gösterilmiş.

Elon Musk, geçen hafta attığı bir tweette dükkanın yakınlarına otuz metrelik bir kule inşa etme fikrinden bahsetmişti.

Musk’ın planının arkasında ise tünel projesi var. Tünel açmanın en önemli gider kalemlerinden birisi toprağı çıkarmak, diğeri ise koyacak yer bulmak. Böylece artık toprağı tuğlalara çevirecek olan Musk, giderlerini azaltmayı planlıyor.