Borneo Adasında Tarihin En Eski Hayvan Resimleri Bulundu

Güneydoğu Asya'da yer alan Borneo adasında, dünya tarihinin en eski hayvan resimleri keşfedildi.

Bilim insanları, bir süredir araştırmaya konu olan resmin tarihlendirilmesi için kalsiyum karbonat kalıntılarını inceliyordu. Malezya yaban sığırına ait olduğu düşünülen resimlerin en az 40 bin yıllık olduğu düşünülüyor.

Paul Rincon'un belirttiğine göre uzmanlar hayvanın türünü net olarak kesinleştirmedi ancak Malezya yaban sığırı halen bölgede yaşamakta olan, uzun süredir varlığını sürdürdüğü düşünülen bir sığır türü. Belirtilene göre bu keşif Malezya, Endonezya ve Brunei arasındaki bir dağlık alanda gerçekleşti.

Daha önce tarih öncesi döneme ait binlerce resim ve çizim keşfedilen mağaralarda, el şablonları ve semboller de yer alıyor. Fransa'daki Bordeaux Üniversitesi'nden Prof. Dr. Francesco d'Errico bölgeyle ilgili şunları söylüyor:

"Burası birçok resmin ve birçok mağaranın bulunduğu çok büyük bir alan. Ortadaki, çok büyük bir arkeolojik keşif. Bugüne kadar tarihlendirdiğimiz en eski mağara sanatı resmi, tanımlanamayan bir hayvan. Bu, muhtemelen Borneo ormanlarında hala bulunan bir yaban sığırı türü. En az 40 bin yaşındaki resim artık, bugüne kadar bilinen en eski figüratif sanat eseri."