Elon Musk'a Borsa Dolandırıcılığı Suçlamasıyla Dava Açıldı

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından, son dönemde yaşanan bazı gelişmelerin ardından borsa dolandırıcılığıyla suçlandı. Tesla yatırımcılarının isteklerine karşı cephe alan Musk, her an şirketteki CEO'luk görevinden alınabilir.

Günümüzün en aktif girişimcilerinden olan Elon Musk, yakında Japon bir iş adamıyla birlikte 8 insanı Ay'a göndermeye hazırlanıyordu. 2018 yılı boyunca diğer şirketi Tesla'da yaşananlar ise onun örnek girişimlerine gölge düşürüyordu. Tesla'nın üretim krizlerinden sonra fabrikada üretim mühendisliğin üstlenen Musk'ın çabası yeterli olmadı. İlerleyen aylarda Musk, şirketin hisselerini özelleştirmek istediğini açıklayınca tepki topladı.

Tesla yatırımcıları, Haziran ayında düzenlenen toplantıda Musk'ın CEO'luk görevinden uzaklaştırılmasına yönelik bir seçim yapmıştı. Görevine devam etmesi konusunda çoğunluğa sahip olan Musk'ın ilerleyen dönemde Tesla'nın hisseleri hakkında yanlış bilgilendirme yaptığına dair iddialar ve suçlamalar ortaya çıkmıştı. O suçlamalar, şimdi ABD'nin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından bir davaya dönüştürüldü.

Elon Musk artık Tesla'da yöneticilerin yöneticisi olmayabilir:

Eğer bir şirket kurar ve ona çok sayıda yatırımcı çekerseniz, Elon Musk gibi istediğiniz şekilde hareket edemezsiniz. Yasal olarak şirketin bugünlere gelmesini sağlayan yatırımcılar tepenize binecektir. Yatırımcıların sözü geçerse, şirketin tepe ismi olmaktan uzaklaştırıp ancak genel yönetim kurulunda daha pasif bir rol üstlenmek zorunda kalırsınız. Elon Musk'ın başına gelen de tam olarak bu.

Tesla'nın hisselerini özelleştirmek yani onu borsadan çekip yatırımcılardan koparma fikri, Musk'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan zengin dostları sayesinde mümkün olacaktı. Bu süreçte Musk tarafından piyasaya verilen bilgiler, diğer yatırımcıları endişeye sürükledi. SEC'in davasında Musk'ın halka açık bir şirkette yöneticilik yapmasına engel talebi bulunuyor.

Hakkında açılan davaya ilişkin açıklama yapan Musk, her zaman doğrunun, şeffaflığın ve yatırımcı iyiliğinin yanında olduğunu söyledi. Musk, “Dürüstlük benim hayatımdaki en önemli değer olmuştur ve bunu hiçbir zaman tartışma konusu yapmadığım bilinir" sözleriyle hakkını savunacağını belli etti.

Yatırımcıların cezai yaptırım talepleri arasında, Musk'ın hisseleri özelleştirme döneminde neden olduğu düşüşün etkisiyle oluşan maddi zararın karşılanması da var.

Elon Musk, her ne kadar geri adım atsa da SEC'in sürece dahil olması nedeniyle ciddi tehlike altında.