Borsa İstanbul'daki düşüş devam ediyor. Yılın son haftasına da düşüşle başlayan Borsa İstanbul'da hem yatırımcı hem de değer kaybediyor. İşte güncel istatistikler...

Son dönemlerde herkesin konuşmaya başladığı Borsa İstanbul, vatandaşa acı yüzünü göstermeye devam ediyor. Kaba bir anlatımla Mayıs 2023'ten beri soluksuz bir yükseliş trendine giren borsa, ekim ayının başından beri yatırımcıya nefes aldırmıyor. Mayıs ayında 4400 seviyelerinde olan BİST 100 endeksi, 8500'e kadar yükselmiş olsa da şimdilerde 7240 seviyelerine kadar gerilemiş durumda.

Hâl böyle olunca Borsa İstanbul yatırımcısının parası erimeye başladı. Tabii şirketler de değer kaybı yaşadılar. Yılın son haftasına da düşüşle başlayan Borsa İstanbul, yatırımcının kaçmasına neden oldu. Resmî verilere göre 22 Aralık Cuma günü 8 milyon 486 bin 149 yatırımcıya ev sahipliği yapan borsa, 25 Aralık Pazartesi günü kapanışında 8 milyon 50 bin 720 kişiye ev sahipliği yapıyordu. Yani haftanın ilk iş günü kapanışında 435 bin 429 kişi, Borsa İstanbul'daki parasını çekip, masadan ayrıldı.

Para kaybı ise 520 milyar TL

*BİST 100 endeksinin günlük grafiği.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından paylaşılan resmî verilere göre Borsa İstanbul'un pay senedi piyasa değeri, 10.13 trilyon TL olarak kayıtlara geçmişti. Bu rakam, 25 Aralık Pazartesi günü itibarıyla 9.61 trilyon TL olarak kayıtlara geçti. Bu da günlük kaybın 520 milyar TL olduğunu gözler önüne seriyor. Özetle, Borsa İstanbul'daki durum hiç iç açıcı değil.

Şunu unutmamak gerekiyor ki hiçbir yükseliş ya da düşüş sonsuza dek devam etmez. Ancak hâl böyleyken olan küçük yatırımcıya olacaktır. Bizim size değil, sizin kendinize verebileceğiniz en iyi tavsiye; temel ve teknik analiz namına hiçbir şey bilmiyorsanız önce bunları öğrenmeye çalışmak. Tanıdıklarınızın veya kamuoyunun söylemleriyle alacağınız pozisyonlar, işin sonunda büyük paralar kaybetmenize yol açabilir.