Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni bir vergi paketinin yakında TBMM gündemine alınacağını söyledi. Bakan Şimşek, borsada işlem vergisi düzenlemesini ertelediklerini de açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, doğrudan veya dolaylı yoldan tüm vatandaşları ilgilendiren bir açıklama yaptı. Bakan Şimşek, yeni vergisel düzenlemeleri içerecek yasa paketinin çok yakında TBMM gündemine taşınacağını söyledi.

Mehmet Şimşek, bir süredir gündemde olan "borsada işlem vergisi" ile ilgili de açıklama yaptı. Tüm taraflardan gelen geri bildirimleri değerlendirdiklerini söyleyen Mehmet Şimşek, bu düzenlemeyi bir süreliğine ertelediklerini duyurdu.

Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklama şöyle:

Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paket yakın zamanda TBMM’ye sunulacak.



İlgili tüm taraflardan gelen geribildirimler doğrultusunda borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz.

Bakan Mehmet Şimşek, daha 10 gün kadar önce yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: Dünyada da böyle, bir gelir elde ediliyorsa bunun vergisi de olmalı. Kripto varlıklar, borsada işlem gören varlıklar, yatırım fonları vs. bunların disipline edilmesi lazım.