Navigasyonunuzu takip ederken aniden arabanız öne doğru ışınlanıyor veya sokak dönüşlerini kaçırıyorsanız Bosch’un geliştirdiği yeni sensör ilginizi çekebilir. SMI 230, yüksek hassasiyetli sensörleriyle uydu ile bağlantısını kaybetse bile aracınızın yerini hesaplayabiliyor ve ani takılma, donma gibi problemler yaşamanıza engel oluyor.

Daha önce bulunmadığınız şehirde veya bölgede yolumuzu bulmak için çeşitli navigasyon araçları kullanıyoruz. Bazen işimizi akıllı telefonlarda bulunan harita uygulamalarından hallederken bazen de arabalarda bulunan navigasyon sistemlerini tercih ediyoruz. Buradaki sorunsa konumun ve takip edilecek yolun düzgün bir şekilde senkronize olamaması.

Çoğu kişinin yaşadığı, sokaklardan veya caddelerden zamanında dönememe gibi olaylar, Bosch’un geliştirdiği yeni sensör sayesinde ortadan kalkacak gibi gözüküyor. Yeni SMI 230 Bosch MEMS sensörünün yarı iletken teknolojisi sayesinde bu sorunlara çözüm olmak için tasarlandığını söyleyelim.

Yarı iletken teknolojisiyle donatılan sensör, aracınızı tam anlamıyla takip ediyor:

Bosch’un yeni sensörü, arabanızın hareketlerini oldukça yüksek hassasiyette algılayabiliyor. Hızınızı ve yönünüzü saptayan sensör, bunları GNSS küresel navigasyon uydu sistemlerinden aldığı bilgilerle eşleştirerek size mükemmel bir navigasyon deneyimi sunuyor. Uyduyla iletişimin kesildiği tünel gibi yerlerdeyse sensör, bünyesinde bulunan yongalar sayesinde size akıcı bir navigasyon deneyimi yaşatmaya devam ediyor.

Bosch Otomotiv Elektroniği Bölümü Yönetim Kurulu Üyesi Jens Fabrowsky, “Navigasyon sisteminin aklı karıştığında Bosch yarı iletken sensörleri, aracın yolunu kaybetmemesini sağlıyor” dedi. Artık bilmediğiniz bir yere giderken ekranda herhangi bir takılma ve sıçrama gibi sorunlar yaşamayacaksınız. Akıcı navigasyon deneyimi sunmanın temelinde, Bosch’un geliştirdiği ‘mikro elektromekanik sistem sensörü’ var. Kısaca MEMS adındaki yüksek hassasiyetli araç hareketini saptayan cihaz, bünyesinde 2 adet sensör barındırıyor. Bir tanesi aracın hızını ölçerken diğeriyse bunun sapma oranı ölçüyor.

SMI 230 sensörlerinin hesapladığı hassas veriler sayesinde tünelde uyduyla iletişimin kesilmesi navigasyonda kopmalar yaratmayacak. Yön ve hız hakkındaki değişikliklerin sürekli analiz edilmesiyle sinyal olmasa bile aracın konumu ekrana doğru yansıtılıyor. Yarı iletken teknolojisini şu an sadece sensörler üzerinde kullanan Bosch’un, ileride gişelerdeki geçiş yöntemlerinde de bunu kullanabileceğini ekleyelim.