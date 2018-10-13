Boston Dynamics'in Atlas adlı insansı robotu, şirketin yayınladığı son videoda parkur yeteneklerini sergiledi.

Boston Dynamics tarafından geliştirilen Atlas robotu, yeni parkur hareketleriyle harika bir dönüş yaptı. Boston Dynamics her birkaç ayda bir robotik geliştirme laboratuvarlarında ortaya koydukları işleri sergiliyor ve yayınladıkları videoların hiçbirisi bizleri şaşırtmaktan veya korkutmaktan geri kalmıyor.

Şirketin yayınladığı yeni videoda, iki ayaklı insansı robot Atlas, bir kütüğün üzerinden ve bir kutudan diğerine atlayarak etkileyici bir gösteri yapıyor. Videoda gördüğümüz Atlas robutu, 2013’te DARPA Robotics Challenge’da gördüğümüz robotun yalnızca daha gelişmiş bir versiyonu.Videodaki altyazı Atlas’ın engeller üzerindeki işaretlerin pozisyonlarını analiz edebilmek için makine görüşünü kullandığını ifade ediyor. Atlas, analizden sonra engellerin üzerinden geçebilmek için kullanabileceği en etkili yola karar veriyor. Ardından robotun dâhili kontrol sistemi kontrolü devralıyor ve robot yoluna çıkan her şeyin üzerinden atlarken Atlas’ın uzuvlarını ve gövdesini kullanarak dengeyi ve momentumu sağlıyor.

Atlas’ın ofset merdivenin üzerinden oldukça kusursuz bir şekilde, her adımında sağdan sola sıçrayarak atladığını görmek gerçekten inanılmaz bir şey. Robotun atlayışı o kadar kusursuz ki gördüğümüz şey bir robot olmasa bunun bir insan olduğuna inanmak pekâlâ mümkün.