Birkaç yıl önce tek başına ayakta durmakta zorlanan Atlas, Boston Dynamics'in son yayınladığı videoda hazırlanan parkuru seke seke tamamlamayı başarıyor.

Boston Dynamics’in Atlas adlı insansı robotunu hatırlıyor musunuz? Hani beş yıl önce ayakta durmak için civatalanmış bir desteğe ihtiyaç duyan ya da iki yıl önce bir yürüyüş parkurundan aşağı inmek için güvenlik ipine ihtiyaç duyan. İşte o Atlas artık pek çok insanın bile gerçekleştiremeyeceği hareketleri yapmaya başladı.

Dün gece YouTube kanalına yeni bir video yükleyen Boston Dynamics, Atlas’ın geldiği seviyeyi tüm takipçilerine gösterdi. Videoda izlediğimiz kadarı ile birkaç sene önce desteksiz ayakta durmakta bile zorlanan Atlas, şu anda karmaşık ve zorlu parkurları rahatlıkla aşabilecek seviyeye gelmiş durumda.

Eğer Atlas’ın yapmış olduğu sıçlarışlar gözünüze kolay göründüyse bir de şöyle açıklayalım; Atlas 80 kiloluk bir robot. Her basamak 40 santimetre yüksekliğinde. Üstelik Atlas bu yüksekliğe tek ayağından aldığı güçle sıçrıyor. Daha da önemlisi bu sıçrayışlar yalnızca yukarı yönlü değil, basamakların dizilimi gereği çapraz gerçekleşiyor. Dolayısı ile Atlas’ın her bir adımında ağırlığını, basamak yüksekliğini, çapraz hareketi nedeni ile kaybedeceği gücü yeniden hesaplayıp adımını o şekilde atması gerekiyor. Şaşırtıcı gelebilir ama Atlas’ın tüm bunları hesaplaması yalnızca birkaç salise sürüyor.

Atlas’ın zombi filmlerindeki yaratıklardan daha becerili olduğu kesin. Dolayısı ile ‘insanlığın sonunu robotlar getirecek’ teorisini öne sürenlerin tahminlerinde haklı çıkma ihtimalleri bir adım önde görünüyor. Gerçi muhtemelen Atlas henüz kendi kendini şarj edebilecek kadar yetenekli olmayabilir. Şarjı bitene kadar ne kadar yok edebilirse işte...