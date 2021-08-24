Sevimli robot köpeği Spot ve son zamanlarda gerçekleştirdiği parkurla gündemde olan Atlas ile tanıdığımız Boston Dynamics, insansı robotlarının parkurları gerçekleştirdiği sırada çevreyi nasıl gördüklerini gözler önüne seren bir video paylaştı.

Zorlu parkurları geride bırakan ve bu parkurlarda adeta bir insan gibi hareket eden robotlarıyla tanıdığımız Boston Dynamics, başta robot köpeği Spot ve parkur videolarında sıkça gördüğümüz Atlas adlı robotuyla internet aleminde adını duyurmuş ve büyük beğeni toplamıştı.

Söz konusu parkur videolarında robotlar tek turda parkuru tamamlıyormuş gibi görünse de sık sık aksaklık yaşandığı, firmanın kendisi tarafından paylaşılan videolarda görülebiliyordu. Şimdiyse şirket, henüz parkur konusunda kusursuz olmasalar da inanılmaz derecede hızlı gelişen söz konusu robotlarının çevreyi nasıl gördüğüne dair bir video paylaştı.

Kamera ve sensörlerden alınan verilere göre hareket belirleniyor:

Boston Dynamics, robotlar açısından çevrenin görünümünü aktardığı videoda Atlas’ın yakın zamanda paylaşılan parkur kaydını kullanıyor. Açıklama kısmında ise söz konusu robotun üzerinde bulunan kamera ve sensörlerin, hangi fiziksel eylemin gerçekleştirileceği konusunda yardımcı olduğu belirtiliyor.

Bunun yanında şirket, paylaşılan son videoyla algılama ve uyum sağlama konusunda gelinen son noktanın gösterildiğine, bu yeteneklerle parkur gibi yüksek enerji gerektiren eylemlerin gerçekleştirilebildiğine dikkat çekiyor.

Daha önce farklı ülkelerden robotik alanında çalışmalar gerçekleştiren birçok şirket karşımıza çıkmıştı fakat güncel olarak bu alanda Boston Dynamics’in eline su dökebileni görmedik desek hatalı sayılmayız.

Önceden programlı bir şekilde parkura çıktığı bilinen bu robotlar, gün geçtikçe daha az programlama gerektiriyor. Bu da bir noktada önceden programlanmaya ihtiyaç duymayan robotlar göreceğimiz anlamına geliyor. Atlas’ın tamamladığı parkuru görmek isterseniz, videosuyla birlikte aktardığımız haberimize göz atabilirsiniz.