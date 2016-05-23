Boston Dynamics, Chris Kunzmann isimli bir görsel efekt uzmanının videosunu paylaşarak 'Acaba gelecekte robotlarında surat görebilecek miyiz' dedirtti.

Boston Dynamics, özellikle hareket sınırlarını yıkan robotlarıyla gündemde kendine sıkça yer bulan bir şirket. Parkurlarda engel tanımadan koşan, basamakları atlaya zıplaya çıkan robotlarıyla hepimizi şaşırtan şirket şimdi de paylaştığı bir video ile gündemde.

Chris Kunzmann, başarılı bir görsel efekt uzmanı ve geçtiğimiz günlerde kendi Instagram hesabında bir video paylaştı. Videoda bir robota silikon bir surat giydiriliyor ve işlemi gerçekleştiren ekip hayli eğleniyor gibi görünüyor. Her ne kadar gözlerimiz böyle insansı robot suratları görmeye alışık olsa da video biraz ürkütücü diyebiliriz. Ancak daha enteresan olanı yetenekli robotlarında hiçbir zaman suratlar olmayan Boston Dynamics'in bu videoyu paylaşmış olması.

Hareket kabiliyeti olarak gelişmiş robotların, Boston Dynamics tarafından ileride böyle suratlarla ve daha insansı bir görünüşle karşımıza çıkması ihtimali tabii ki var ancak bu ne zaman olur bunu kestirmek çok da mümkün değil. Boston Dynamics, videodaki robotun kendilerine ait olmadığını belirtti ancak yine de gelecekte şirketin robotlarında benzer uygulamalar olabileceği düşüncesi konuşulmaya başlandı bile.