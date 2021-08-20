Bozkurt'taki Araç Mezarlığından Yeni Görüntüler

Sel felaketi sonrası temizlik çalışmalarının devam ettiği Kastamonu Bozkurt'ta, devasa bir araç mezarlığı oluştu. Selden zarar gören ve Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Abana Kampı'na taşınan araçlar, felaketin boyutunun hangi düzeyde olduğunu anlamamıza yetiyor.

Geçtiğimiz günlerde sel felaketinin en ağırlarından birini yaşayan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinden kan donduran görüntüler gelmeye devam ediyor. Temizlik çalışmalarını sürdüren yetkililer, ilçenin dört bir yanına adeta saçılmış olan otomobilleri Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Abana Kampı'na taşıyor. Selle birlikte sürüklenerek hasar alan araçlar, felaketin boyutunu gözler önüne sermeye yetiyor.

Yapılan çalışmalarla birlikte Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Abana Kampı, tam anlamıyla bir araç mezarlığına dönmüş durumda. Alana getirilen bazı araçların kimlere ait olduğu tespit edilebiliyor olsa da tanınmayacak hale gelmiş durumda. Hatta kamp alanı o kadar yoğun bir şekilde dolmuş durumda ki İnebolu'daki boş bir arazi de hasarlı araçların bekletilmesi için kullanılmaya başladı.

İşte bölgeden gelen bazı görüntüler

Yavaş yavaş yaralarını sarmayan bölge halkı ise araçlarını aramaya başlamış durumda. Bir yakınının aracını aramak için Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Abana Kampı'na gelen Can Tutcan, "Gördüğünüz üzere araçların hali perişan. Bunlar daha bir kısmı. Buradaki araçlar kadar olanı kayıp, büyük kısmı da İnebolu ilçemize çekiliyor. İlçede selden zarar gören araçları yüzde 90’ı kayıp. Yüzde 10 civarında bir araç kaldı. Acımız büyük, kaybımız büyük. Ama inşallah yeni günler için, gelecek nesillerimiz için güzel bir ilçe bırakacağız. Daha tedbirli olacağız." ifadelerini kullandı.

Tuncay Dıvar isimli bir vatandaş ise "Buraya akrabamın arabasına bakmaya geldik. Ama bulamadık maalesef. Belki İnebolu’da olabilir, bilmiyorum belki de kayıp. Başımıza böyle bir felaket geldi. Ben, Bozkurt Ortaokulu’nda çalışıyorum. Okulumuzun da ağır hasarlı olmasından dolayı yıkım kararı alındı. Okulumuzda yıkılacak. Başımıza böyle bir felaket geldi. Herkesten Allah razı olsun..." dedi.

Kastamonu Bozkurt'ta neler yaşandı?

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi, Ezine Çayı'nın vadisine kurulmuş olan bir yerleşim merkezi. Ayrıca bu çay üzerinde kurulmuş olan 2 farklı hidroelektrik santrali (HES) yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan sağnak yağışlar, bölgeye eşi benzeri görülmemiş bir sel felaketi getirdi. Can kayıplarının olduğu, hala kayıp insanların bulunduğu ilçe, selden sonra adeta harabeye döndü. Hükümet ise aldığı bir karar ile Kastamonu Bozkurt'un da dahil olduğu bazı bölgeleri afet bölgesi olarak nitelendirdi...