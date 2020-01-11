Bozulan Trafik Işıklarının Sorumlusu Bulundu: Sülükler

Birleşik Krallık’ın Wrexham kentinde bozulan trafik ışıkları üzerinde yapılan incelemler, ışıkların ana kartlarının yanmasının sebebinin sülükler olduğunu ortaya çıkardı.

Zaman zaman ilginç haberlerle gündeme gelen Birleşik Krallık, bu kez de bozulan trafik ışıkları ile haber olmayı başardı. Trafik ışıklarının bozulması çok şaşırtıcı değilse de araştırma sonucu bulunan zanlılar oldukça ilginç.

Wrexham şehrindeki yerel yetkililerin açıklamasına göre, Rhosddu Park bölgesindeki yaya geçidinde yer alan trafik ışıkları arızalandı. Bunun üzerine bir inceleme yapan yetkililer, trafik ışıklarının bozulmasının sorumlularını belirledi: Sülükler.

Wrexham belediye meclisi üyesi Marc Jones, yaptığı Facebook paylaşımında duruma açıklık getirdi. Jones paylaşımında “Kontrol cihazı sülükler yüzünden ciddi şekilde zarar görmüştü ve konsey de gerekli tüm tamirleri Noel tatili öncesine yetiştiremedi.” açıklamasını yaptı.

Jones ayrıca kendisine gelen bilgilere göre yeni bir güç kaynağının siparişinin verildiğini ve tamir sürecinin yakın zamanda tamamlanacağını söyledi.

Wrexham Belediye Meclisi, konuyla ilgili sorulara henüz bir cevap vermedi. Bu ilginç vaka hakkındaki resmi açıklamanın tamir işlemleri sonrasında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Öte yandan Wrexham’daki vaka, Britanya’da sülüklerin yol açtığı ilk arıza değil. 2016 yılında da Manchester’da ulaşım hizmetlerini üstlenen Transport for Greater Manchester, Walkden’daki A580’de trafik ışıkları da bazı yumuşakçaların gazabına uğradığını açıklamıştı.