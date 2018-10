Son Dönemde Çıkan 6 Yüz Karası Akıllı Telefon

Güvenlik şirket Blancco LTD., akıllı telefon üreticilerinin başlarına bela olan Mobil Cihaz Onarım ve Güvenlik araştırmasını yayınladı. Günümüzün en iddialı telefonlarından birkaçının yer aldığı listeden, Türkiye’de satılan 6 cihazı ve sorunlarını derledik.

Telefon üreticileri, kendilerini fişleyen araştırmaları pek sevmezler. Her firma olabildiğince sorunsuz cihazlar üretmeye çalışsa da tüketici teknolojisi kumar gibidir. Blancco LTD ise üreticilerin ürktüğü bir veri güvenlik şirketi. Firmanın araştırmaları, her yıl akıllı telefon üreticilerinin gerçek yüzlerini ortaya çıkartıyor.

Son yapılan Mobil Cihaz Onarım ve Güvenlik araştırmasında, 2017 son çeyreğinde çıkış yapmış ve hala yaygın şekilde kullanılan en sorunlu 10 firma ve en sorunlu 10 telefon ortaya çıktı. Samsung problemli cihaz üreticisi olarak listenin başında bulunurken, en sorunlu akıllı telefon ise Xiaomi Redmi 4 oldu. Biz de sizin için bu listede yer alıp Türkiye’de satılan cihazları derleyip, YouTube kanalımızda bir video yayınladık.

Sol tarafta, en sorunlu akıllı telefon üreticileri yer alırken; sağ tarafta en sorunlu akıllı telefonları görüyoruz:

Firmalar bazında şu değerlendirmelerde bulunabiliriz:

Samsung, muhtemelen dünyanın en fazla akıllı telefon ünitesi üretip satan şirketi olmanın verdiği bir yan etkiyi yaşıyor. Firmanın çok sayıda telefon üretmesi, daha çok kişinin ve cihazın sorun yaşamasına neden oluyor.

Listenin geri kalanında yer alan firmalar ise gerçekten de şaşırtıyorlar. Xiaomi en çok akıllı telefon satan 4. üretici konumundayken, en sorunlu üreticiler sıralamasında ikinci sırada yer alıyor.

Motorola, LG (E: Electronics), Lenovo, HMD Global (Nokia) ve ZTE zaten küresel pazarın alternatif üreticileri arasındalar. Bu nedenle az cihaz satıp en sorunlu firmalar arasında yer almaları üzücü.

Huawei, son çeyrekte Apple'ı geride bırakarak, en çok akıllı telefon satan 2. üretici konumuna yükselmişti. Bu başarısına rağmen en sorunlu üreticiler listesinde 8. sırada olması şaşırtıcı.

OnePlus ise sektörün yükselen bir değeri olarak, çok sayıda telefon satıp listeye girmeyi başarmış.

Aşağıdaki sonuçlar ise işletim sistemi bazında, en sık karşılaşılan sorunlar:

iOS cihazları için en çok yaşanan 5 sorun:

Bluetooth Wi-Fi Kulaklık Mobil veri bağlantısı Ahize

Andorid cihazları için en çok yaşanan 5 sorun:

Performans

Kamera

Mikrofon

Kulaklık

Hoparlör

