Dizi Dünyasının Efsanelerinden Breaking Bad'in Filmi Geliyor

Yalnızca bir döneme değil dizi tarihine damga vurmuş olan Breaking Bad hasreti son buluyor. Dizi, çok yakında sinema perdesinde olacak.

Ekranlara veda ettiği günden beri yeri bir türlü dolmayan Breaking Bad, çok yakında 2 saatlik bir film olarak karşımıza gelecek. Dizide yaşanan olayların öncesini anlatan Better Call Saul her ne kadar bünyedeki Breaking Bad açlığını giderse de Walter ve Jesse gibi karakterlerin yeri kolay kolay dolmuyor.

İşin ilginç tarafı, The Variety tarafından onaylanan filme dair neredeyse hiçbir bilgi yok. Filmin Breaking Bad sonrası olayları mı konu alacağı yoksa Better Call Saul gibi bir 'prequel' yapım mı olacağı şu an için belirsiz. Ortalıkta dönen bir 'Greenbriar' adı ve kaçırılan bir adamın özgürlük hikayesini anlatacağı dedikoduları var ama elbette bunlar şimdilik birer ön bilgiden ibaret.

Filmin Breaking Bad evreninde geçeceği ve bu ayın ortasından 2019'un Şubat ayına kadar prodüksiyon işlerinin yapılacağı açıklandı. Yaklaşık 2 saat uzunluğunda olacak filmin başında, Breaking Bad'in yaratıcısı Vince Gilligan olacak.