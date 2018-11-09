Sizlere müjdesini verdiğimiz Breaking Bad filminden mükemmel bir haber geldi. Buna göre film Jesse'nin dizi bittikten sonraki hikayesini konu alacak.

Dizi tarihinin tartışmasız en mükemmel yapımlarından biri olan Breaking Bad hasreti son bulmak üzere. Geçtiğimiz günlerde dizinin yaratıcısı Vince Gilligan, filmin yapım aşamasında olduğunu doğrulasa da senaryo hakkında ser verip sır vermemişti.

Slash Film'in özel haberine göre filmin senaryosunun, Breaking Bad'in tam da bittiği yerden başlayacağı onaylandı. 'Kaçırılmış bir adamın hikayesinin konu alınacağı' açıklanan filmde bu adamın kim olduğu da belli oldu: Jesse Pinkman.

Filmde Jesse'nin (Aaron Paul) Breaking Bad'in sonundaki keşmekeşten ve Albuquerque'den kaçış hikayesi işlenecek. Buna karşın efsane karakter Walter White'ın filmde yer alıp almayacağı şu an için belirsiz. Emmy ödüllü aktör Bryan Cranston, filmin haberleri çıktıktan sonra "Teklif gelirse seve seve kabul ederim." açıklamasında bulunmuştu. Anlayacağınız yaklaşıyor yaklaşmakta olan... Mükemmel bir film bizleri bekliyor.