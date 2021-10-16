Breaking Bad Karavanına Benzeyen Araçta Metamfetamin Bulundu

Polis ekipleri ABD’de bulunan Arizona eyaletinde, Breaking Bad dizisinde yer alan karavana benzer bir aracın içerisinde dizideki gibi metamfetamin laboratuvarı buldu.

Halk arasında kristal, ateş buz, met gibi isimlerle de anılan metamfetamin, kuvvetli şekilde bağımlılık etkisi olan bir madde. Burundan çekilebilen, ağız yoluyla alınabiyen ve damar yoluyla kullanılabilen metamfetaminin, kısa ya da uzun süreli kullanımı dolaşım, solunum, nörolojik sorunlarla birlikte anksiyete, saldırganlık ve depresyon gibi birçok ruh sağlığı sorununa neden olmaktadır.

Dizi ve filmlerde de kendisine yer bulan bu madde, 2008’de yayınlanmaya başlayan ve 2013 yılında tüm zamanların en yüksek reyting alan dizisi olma unvanı ile Guinness Dünya Rekorları kitabına giren Breaking Bad dizisiyle birlikte daha çok tanındı. ABD'nin Arizona eyaletinin başkenti olan Phoenix'te polis ekipleri tarafından, Breaking Bad dizisinde yer alan meşhur karavana benzer bir araçta, dizidekine benzer şekilde metamfetamin laboratuvarı bulundu.

Sahte Jesse Pinkman kendini ele verdi

Phoenix’te bulunan polis ekipleri, bir dükkanın izinsiz giriş ihbarı sonucunda karavanı keşfetti. Dükkan çalışanları, bir kişinin kimyasal çözücü ve boya maskesi çalmaya çalıştığını bildirdi. Yetkililer ihbarı değerlendirdikten sonra, sahte Jesse Pinkman’ın 38 yaşındaki Jan Vose olduğunu tespit ettiler. Yetkililer, hakkında tutuklama kararı bulunan Vose’nin üzerinde şüpheli haplar bulduktan sonra karavanını aradılar ve metamfetamin laboratuvarı ile karşılaştılar.

Phoenix polisi, Twitter üzerinden "Breaking Bad tarzı mobil metamfetamin laboratuvarı" ifadesiyle yaptığı paylaşımda olayı duyurdu. ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin Arizona yetkilisi Apolonio Ruiz Jr. geçen sene yaptığı açıklamada metamfetaminin en büyük uyuşturucu tehdidi olduğunu söylemişti.