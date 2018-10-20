Theresa May'in AB'yi terk etme planı pek de yolunda gitmiyor. Önündeki engellerden birisi de Facebook'ta 10-11 milyon kişiye reklam gösteren ancak kimliği bilinmeyen bir yayıncı.

Sosyal medyanın politikaya ve seçimlere etkisi oldukça uzun süredir tartışılan bir konu. Bu konuda özellikle Facebook çok sık eleştiri alan bir kuruluş.

Sosyal medyada yapılan manipülasyonları incelemek amacıyla kurulan komitenin ortaya çıkarttığı sayılara göre kampanyaya 250 bin pound para harcanmış ve reklamlar 10 ila 11 milyon arasında kişiye ulaşmış. Bu hafta birden bire ortadan kaybolan reklamlara tıklayan kişiler, yerel temsilcilerine ve milletvekillerine gönderilmek üzere hazırlanmış hazır metinler buluyorlardı. Bu metinler ise doğrudan doğruya Theresa May'in AB ile olan görüşmelerini hedef alan metinler olarak göze çarpıyor.

Bu reklam kampanyasının arkasında kimin olduğu bilinmezliğini koruyor. Görünüşe göre, reklamları veren Mainstream Medya, Birleşik Krallık'ta değil. Mainstream Medya'nın internet sitesinde ya da Facebook sayfasında da grubun arkasında kim olduğuna dair herhangi bir bilgi yer almıyor.

Facebook'un seçimler üzerindeki etkisini, özellikle de 2016 Brexit'e olan etkisini inceleyecek olan raporun önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.