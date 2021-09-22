Brezilya Sağlık Bakanı BM Toplantısında COVID-19'a Yakalandı

COVID-19'u önemsemeyen Brezilya'nın Sağlık Bakanı Marcelo Quiroga, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği ABD'de koronavirüse yakalandı. Quiroga'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve karantinaya alındığı açıklanırken, hastalığı kimlere bulaştırdığı henüz belli değil.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'ye giden Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun New York'ta restoranlara alınmadığını aktarmıştık. Bunun nedeni, geçmişte COVID-19'a yakalanan Bolsonaro'nun aşı vurulmamış olmasıydı. Şimdi bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Devlet Başkanı Bolsonaro ile birlikte ABD'ye giden Sağlık Bakanı Marcelo Quiroga'nın PCR testi sonucu pozitif çıktı. Önce ABD basınına sonra da tüm dünyanın manşetlere taşıdığı olayla ilgili yapılan açıklamalarda, Quiroga'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve karantinaya alındığı belirtildi. Yaşanan gelişme üzerine test yaptıran Brezilya yöneticileri, başka kimsenin pozitif olmadığını açıkladılar.

BM Genel Kurulu'na damga vurabilir

Şu ana kadar yapılan açıklamalar yalnızca Brezilya Sağlık Bakanı Marcelo Quiroga'nın COVID-19'a yakalandığını gösterse de önümüzdeki saatlerde bu durum değişebilir gibi görünüyor. Zira ABD basınında yer alan görüntü ve bilgilere göre Quiroga, Jair Bolsonaro ile sürekli yakın temas halindeydi. Ayrıca Quiroga'nın karantinaya alınmadan önce Boris Johnson ile ek sıkıştığı, ayrıca hem Johnson hem de Joe Biden ile aynı otelde kaldığı ifade ediliyor. Ufak bir dikkat eksikliği, genel kurula katılan belki de herkesin COVID-19'a yakalanmasına yol açmış olabilir.

Açık konuşmak gerekirse Brezilya Sağlık Bakanı Quiroga'nın COVID-19'a yakalanmış olması kimseyi şaşırtmadı. Zira Brezilya hükümeti, koronavirüs salgınını pek de önemsemiyor. Hatta Bakan Quiroga, kimsenin aşı için zorlanamayacağını, bunun bireysel bir karar olduğunu söylemişti. Ayrıca kendisinin de yalnızca bir doz aşı vurulduğu ifade ediliyor. Yani bile bile lades denilen olay, bizzat Marcelo Quiroga'nın başına gelmiş durumda.