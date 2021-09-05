Brezilya’nın Mato Grosso ve Minas Gerais eyaletlerindeki et fabrikalarında tespit edilen deli dana vakasının ardından Çin sığır eti ihracatını durdurdu. Dünyanın en büyük sığır eti ihracatçısı olan Brezilya’daki sığır etlerinin çoğunluğu Çin ve Hong Kong’a gidiyor.

Dünyanın en büyük sığır eti ihracatçısı olan Brezilya’daki iki ayrı yerli et fabrikasında iki “atipik” deli dana hastalığı tespit edildi. Vakaların doğrulanmasının ardından, Brezilya’nın bir numaralı sığır eti müşterisi Çin’e ihracat askıya alındı. Durdurulan ihracat, etlerin büyük bir kısmının Çin ve Hong Kong’a gitmesi sebebiyle çiftçiler için büyük bir ekonomik darbe anlamına geliyor.

Tarım Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Çin ve Brezilya arasında bulunan hayvan sağlığı anlaşması kapsamında, Pekin’in sorunu değerlendirmesi için zaman tanımak amacıyla askıya alma kararı hemen başlatılacak. Bakanlık, durumun hayvan ya da insan sağlığı açısından bir risk taşımadığını bildirdi.

23 yılda yaşanan beşinci atipik vaka

Bakanlık, Brezilya’da görülen bu vakaların 23 yılda tespit edilen dördüncü ve beşinci “atipik” deli dana hastalığı vakaları olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada atipik deli dana hastalığının kendiliğinden geliştiği ve bunun kontamine yiyecekleri yemekle ilgili olmadığı, Brezilya’da hiçbir zaman “klasik” deli dana hastalığı vakasının görülmediği vurgulandı.

Hayvanlarda ortaya çıkan ve hayvanlardan insanlara bulaşan deli dana hastalığı, Türkiye’de görülmese de bazı Avrupa ülkelerinde insan ölümlerine yol açmış önemli bir hastalık. Hastalığın bilinen bir tedavisi bulunmuyor ve semptomları 6-8 sene süren inkübasyon sonucunda görülüyor. Beynin dejenere olmasına yol açan bir beyin dokusu iltihabı olan deli dana hastalığının insanlarda görülen türü Creutzfeldt-Jakob (CJH) olarak adlandırılıyor.