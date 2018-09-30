Müze Yangınında Yok Olan Eserler 3D Yazıcılarla Üretilebilir

Brezilya'da Ulusal Müze'de yaşanan yangın faciasında 20 milyondan fazla tarihi eser yok olmuştu.

Brezilya, yaklaşık 1 ay önce talihsiz bir yangın olayıyla karşı karşıya kaldı ve ülkenin en önemli müzesi olan 200 yıllık Ulusal Müze'de 20 milyondan fazla eser yanarak yok oldu. Olaydan sonra gündemi en çok meşgul eden konu ise bu kayıpların bir şekilde yerine konup konamayacağı oldu. Kurtarılan ancak hasar görmüş eserlerin onarılması konusunda çalışmalar başladı ancak uzmanlar yok olan eserlerin de en azından anıt olarak yeniden üretilebileceği bir yol arıyorlar.

Akıllara gelen ilk seçenek ise 3D yazıcılar kullanarak kayıp eserlerin birer kopyasını üretebilmek. Ancak bu noktada başka bir soru daha ortaya çıkıyor. Müze binasının aslında uygun şekilde yeniden inşası mümkün mü?

Kimi uzmanlara göre, müzede yok olan eserlerin da geri döndürülmeye çalışılmasında bazı limitler olmalı çünkü tarihi eserler kopyalanabilecek objeler değil aslında. Bina da aynı şekilde yapılması mümkün olmayan bir mekan. Bu uzmanlar, her şeyin onarılıp yerine konabileceğini düşünen insanları fazla iyimser buluyorlar.

Müzede bulunan ve yok olan eserler arasında; kraliyet ailesine ait mobilya ve sanat eserleri, bazıları artık konuşulmayan yerli dillerin kayıtları, nadir kelebekler ve diğer böceklerden mercanlara kadar geri döndürülemez bazı örnekler, Latin Amerika'da en büyük kabul edilen Mısır mumyaları ve eserleri koleksiyonu, Pompeii'den freskler ve Amerika’da bulunan en eski insan fosillerinden biri de var ve bunlar yerine konamayacak eserler olarak görülüyor.

Ancak yine de uzmanlar, yok olan eserlerden pek çoğunun 3D yazıcılarla yeniden üretilmesi konusunda kararlı ve bu anlamda pek çok araştırma gerçekleştiriliyor. Ülkenin en büyük tarihi hazinelerinden biri olan müze, her ne kadar eskisi gibi olmayacak olsa da 200 yıllık tarihin en azından bir kısmına sahip çıkabilmek için çeşitli destek fonları ve bağışlarla da projeler yürütülecek.