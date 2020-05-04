Brezilya Devlet Başkanı'nın Oğlu, Twitch'ten Banlandı

Brezilya Devlet Başkanı'nın Twitch yayıncısı oğlu Jair Renan, yayın sırasında koronavirüs hakkında yaptığı yorumlar ve sarf ettiği saldırgan sözler nedeniyle platformdan süresiz olarak banlandı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun en küçük oğlu Jair Renan, Twitch'te PUBG yayınları yapıyor. Koronavirüs hakkında babasıyla aynı görüşü paylaşan 22 yaşındaki Renan'ın canlı yayın sırasında yaptığı bir yorum, hesabının kalıcı olarak banlanmasına neden oldu.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, geçtiğimiz haftalarda COVID-19'a karşı alınan önlemlerin protesto edildiği bir gösteriye katılmış ve koronavirüs için "küçük bir grip" demişti. Jair Renan da 1 Mayıs Cuma günü Twitch'te yaptığı canlı yayın sırasında koronavirüs için aynı ifadeyi kullandı. Renan'ın salgın hakkındaki bu yorumu, kanalının kapanmasına neden oldu.

Renan daha sonra Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla Twitch'teki yasağının kalıcı olduğunu açıkladı. Renan, "Twitch'ten sonsuza dek banlandım. Sosyal ağın, erkeklere yönelik nefret söylemleri yapan profillere göz yumması, ancak bir şakaya bile katlanamaması ilginç" dedi.

Renan'ın canlı yayın sırasında, 'öksürerek ölmektense, seks yaparak ölmeyi tercih ederim' sözünü kullanması ve babasının 'küçük bir grip' yorumunu yinelemesi tepkilere yol açmıştı. Renan ayrıca oyunda öldürdüğü rakiplerini muhalif Brezilya İşçi Partisi üyelerine benzetmiş ve engelli insanlar için 'tek ayaklı' ifadesini kullanmıştı.

Renan, ayrıca Brezilya yönetiminin salgın konusundaki aciz tutumuna yönelik eleştirilere, "Ne olmuş yani? Benden ne yapmamı istiyorsunuz? Benim adım Mesih (oyuncu adı Messiah), ama mucizeler yaratamıyorum" cevabını vermişti. Brezilya lideri Jair Bolsonaro da, koronavirüs hakkındaki verileri yanlış açıklaması ve salgına kayıtsız kalması nedeniyle ülkede ağır bir şekilde eleştiriliyor.