Dijital yayın platformu Netflix’in kütüphanesinde yer alan filmlerden biri olan The First Temptation of Christ (İsa'nın İlk Baştan Çıkarılışı), Brezilya’da yasaklanma riskiyle karşı karşıya. Nedeni ise, söz konusu filmin Hz. İsa'yı eşcinsel olarak tasvir etmesi.

Brezilyalı YouTube kanalı Porta dos Fundos tarafından çekilen bir komedi filmi olan The First Temptation of Christ (İsa'nın İlk Baştan Çıkarılışı), Hz. İsa'yı eşcinsel olarak tasvir ettiği için Güney Amerika ülkesinde tartışma konusu oldu. Dünyada homofobinin en yaygın olduğu ülkelerin başında gelen Brezilya, bilhassa muhafazakar Hristiyanları kızdıran bu filmin yasaklanmasını istiyor. Benedicto Abicai isimli bir hakim, "İfade özgürlüğü mutlak değildir" ifadelerini kullanarak, filmin dijital yayın platformu Netflix’ten kaldırılmasını talep etti. Söz konusu talebi değerlendirmeye alan bir üst mahkemenin nasıl bir karar vereceği ise büyük merak konusu. Brezilya’da iki milyon kişi, İsa'nın İlk Baştan Çıkarılışı adlı filmin ülkede yasaklanması için imza vermişti. Fakat asıl endişe verici olan, bu tepkinin şiddet boyutuna varacak düzeye çıkması. Öyle ki; filmin arkasındaki prodüksiyon şirketi, yakın zaman önce molotof kokteylli saldırıya maruz kalmıştı. Neyse ki olayda ölen veya yaralanan olmamıştı. Şirketin Rio de Janeiro'daki ofisine saldıranlardan birinin Rusya'ya kaçtığı ve Interpol tarafından arandığı belirtiliyor. Ekim 2018’de yapılan seçimlerde oyların yüzde 55’ini alarak Brezilya Devlet Başkanı seçilen aşırı sağcı Jair Bolsonaro, daha önce yaptığı bir açıklamada “Eşcinsel bir oğlum olsaydı onu sevemezdim" ifadelerini kullanmıştı. İLGİLİ HABER Netflix, Yine Yoğun Eleştiriler Alacağı Cinsellik Temalı Yapımı Goop’un Fragmanını Yayınladı Öte yandan Netflix, mahkemenin kararına ilişkin henüz bir yorumda bulunmadı. Aynı şekilde filmi çeken Porta dos Fundos grubu da sessizliğini koruyor. İsa'nın İlk Baştan Çıkarılışı ya da orijinal ismiyle Especial de Natal Porta dos Fundos, bu yıl Uluslararası Emmy Ödülleri’nde ‘En İyi Komedi Filmi’ ödülünü kazanmıştı. The First Temptation of Christ fragman

