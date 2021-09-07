Sosyal Medya Platformlarının İçerik Kaldırması Sınırlanacak

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, sosyal medya platformlarındaki içeriklerinin kaldırılmasının ardından yeni bir kararname sundu. Yeni kararnameye göre YouTube da dahil olmak üzere söz konusu platformlar, içerikleri silmeden önce geçerli bir sebep sunmak zorunda olacak.

Sosyal medya platformlarının belirli içerikleri -politikalarına uymamaları gerekçesiyle- sık sık kaldırdığını görürüz. Bu durumu uzun zamandır yaşayan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, durumdan usanmış olacak ki sosyal medya devlerini içerik kaldırma konusunda sınırlayacak bir karara imza attı.

Platformların içeriklerle ilgili yetkilerine açıklık getirmesi beklenen söz konusu kararla birlikte Bolsonaro’nun sık sık içerik yüklediği ve çoğumuzun günlük olarak kullandığı YouTube, Instagram gibi platformlar, içerikleri silmeden önce geçerli bir sebep ve motivasyon sunmak zorunda olacak. Bu konuda durumdan muzdarip gibi görünse de Bolsonaro’nun içeriklerinin çok da masum olduğu söylenemez.

Bolsonaro ile bu platformların derdi ne?

Bolsonaro ile bu platformların, böyle bir kararname imzalatacak ne yaşadığını merak ediyor olabilirsiniz. Şöyle ki, Bolsonaro’nun kaldırılan içeriklerinin aslında bir gerekçesi vardı. Yanlış bilgi yaymak olarak gösterilen bu gerekçe, Bolsonaro’nun ve destekçilerinin bilim dünyasına ters düşen iddialı açıklamalarına yanıt olarak gelmişti.

Bu iddiaları öne sürenlerin arasında Brezilya’nın eski Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello da bulunuyordu. Pazuello, korona virüsü AIDS ile karşılaştırmış, HIV virüsünün ve hastalık kapanların halen var olduğunu, çoğunun iyileştiğini ve hayatın bu şekilde devam ettiğini söylemişti.

Bir başka videoda ise yine Brezilya’dan bir doktor, hidrosiklorokin ve ivermectin ilaçlarını COVID-19 tedavisi için önermişti. Söz konusu iki ilacın virüse karşı etkisi, dünya genelinde hala tartışma konusu. Yanlış bilgiler sunan videoların arasında, maske kullanımının gereksiz olduğunun öne sürüldüğü videolar da bulunuyordu. Söz konusu videolar platformdan kaldırıldı.

Güncel olarak Telegram gibi platformlardan sevenlerine ulaşan Bolsonaro’nun imza attığı kararnamenin uygulamaya nasıl döküleceğini ve ne gibi sonuçlar ortaya çıkaracağını zamanla göreceğiz. Konu hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz.