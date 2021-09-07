  • Anasayfa
  • Yaşam
  • Sosyal Medya Platformlarının İçerik Kaldırması Sınırlanacak

Hem Suçlu Hem Güçlü: Brezilya, Sosyal Medya Platformlarının İçerik Kaldırmasını Sınırlayacak

3 dk okuma süresi
7
0
0
0
0
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, sosyal medya platformlarındaki içeriklerinin kaldırılmasının ardından yeni bir kararname sundu. Yeni kararnameye göre YouTube da dahil olmak üzere söz konusu platformlar, içerikleri silmeden önce geçerli bir sebep sunmak zorunda olacak.

Sosyal medya platformlarının belirli içerikleri -politikalarına uymamaları gerekçesiyle- sık sık kaldırdığını görürüz. Bu durumu uzun zamandır yaşayan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, durumdan usanmış olacak ki sosyal medya devlerini içerik kaldırma konusunda sınırlayacak bir karara imza attı.

Platformların içeriklerle ilgili yetkilerine açıklık getirmesi beklenen söz konusu kararla birlikte Bolsonaro’nun sık sık içerik yüklediği ve çoğumuzun günlük olarak kullandığı YouTube, Instagram gibi platformlar, içerikleri silmeden önce geçerli bir sebep ve motivasyon sunmak zorunda olacak. Bu konuda durumdan muzdarip gibi görünse de Bolsonaro’nun içeriklerinin çok da masum olduğu söylenemez.

Bolsonaro ile bu platformların derdi ne?

Jair Bolsonaro

Bolsonaro ile bu platformların, böyle bir kararname imzalatacak ne yaşadığını merak ediyor olabilirsiniz. Şöyle ki, Bolsonaro’nun kaldırılan içeriklerinin aslında bir gerekçesi vardı. Yanlış bilgi yaymak olarak gösterilen bu gerekçe, Bolsonaro’nun ve destekçilerinin bilim dünyasına ters düşen iddialı açıklamalarına yanıt olarak gelmişti.

Bu iddiaları öne sürenlerin arasında Brezilya’nın eski Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello da bulunuyordu. Pazuello, korona virüsü AIDS ile karşılaştırmış, HIV virüsünün ve hastalık kapanların halen var olduğunu, çoğunun iyileştiğini ve hayatın bu şekilde devam ettiğini söylemişti.

Jair Bolsonaro

Bir başka videoda ise yine Brezilya’dan bir doktor, hidrosiklorokin ve ivermectin ilaçlarını COVID-19 tedavisi için önermişti. Söz konusu iki ilacın virüse karşı etkisi, dünya genelinde hala tartışma konusu. Yanlış bilgiler sunan videoların arasında, maske kullanımının gereksiz olduğunun öne sürüldüğü videolar da bulunuyordu. Söz konusu videolar platformdan kaldırıldı.
İLGİLİ HABER

Kötü Haber: Beklenen Bir Güneş Fırtınası Aylar Boyunca Sürecek İnternet Kesintilerine Yol Açabilir

Güncel olarak Telegram gibi platformlardan sevenlerine ulaşan Bolsonaro’nun imza attığı kararnamenin uygulamaya nasıl döküleceğini ve ne gibi sonuçlar ortaya çıkaracağını zamanla göreceğiz. Konu hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz.

Kaynak : https://t24.com.tr/haber/you-tube-dan-videolari-kaldirilan-bolsonaro-dan-yeni-kararname-sosyal-medya-platformlarinin-icerik-kaldirmasi-sinirlanacak,977085
7
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
7
0
0
0
0
En Güncel Haberler