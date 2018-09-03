Müzede Çıkan Yangında 20 Milyondan Fazla Eser Yok Oldu

Brezilya’nın en önemli ve tarihi açıdan zengin müzesi olan Ulusal Müze’de pazar günü yangın çıktı. 20 milyondan fazla eserin yok olduğu yangın, televizyonlarda ve sosyal medyada yayınlandı.

Güney Amerika ülkesinin en önemli müzelerinden olduğu ifade edilen Brezilya Ulusal Müze’de geçtiğimiz gün büyük bir yangın meydana geldi. 200 yıllık ihtişamlı binada sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında, 20 milyondan fazla tarihi eser yok oldu.

Eski dönemde Portekiz Kraliyet Ailesi’nin yaşadığı konut, 1892 yılından sonrasında ülkenin önemli bir müzesi olarak varlığını sürdürüyordu. Müze müdürü tarafından ‘küresel bir trajedi’ olarak adlandırılan yangın ziyarete kapalı bir günde gerçekleşti, bu nedenle herhangi bir can kaybının yaşanmaması ise en büyük teselli olmuş durumda.

Öte yandan müzede 12.000 yıllık insan fosili, antik Mısır koleksiyonu ve 5,5 tonluk bir göktaşı gibi önemli eserler bulunuyordu. Yangın hakkında konuşan ülkenin tarih uzmanı Marina Amaral, 200 yıllık arşivden hiçbir şey kalmadığını, eserlerin tamamen yok olduğunu söyledi.

Brezilya’nın Cumhurbaşkanı Michael Tamer’de olay hakkında Pazar günü tweet attı ve "Tüm Brezilyalılar için üzücü bir gün. Tarihimizin değeri, binanın gördüğü hasarla ölçülemez" ifadelerinde bulundu.