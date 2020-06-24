Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uygulama içi para gönderme ve ödeme özelliğini geçtiğimiz hafta Brezilya’da yayınlamıştı. Brezilya Merkez Bankası, özelliğin bir hafta kadar kullanılmasının ardından uygulama içi para transferini askıya aldı. Merkez Bankası, WhatsApp’ın para transfer özelliğinin kendilerinden izin alınmadan başlatıldığını açıkladı.

WhatsApp, uzun bir süredir uygulama içi ödeme özelliği üzerinde çalışıyordu ve yapılan testlerin ardından özellik geçtiğimiz hafta, WhatsApp'ın en büyük pazarlarından olan Brezilya’da kullanıma sunulmuştu.

WhatsApp’ın yeni özelliği WhatsApp kullanıcılarının uygulama içinden birbirlerine para göndermelerinin yanında Mastercard ve Visa ile ödeme işlemleri yapabilmelerini sağlıyordu. Ancak Brezilya Merkez Bankası, WhatsApp’ın henüz çiçeği burnunda özelliğinin askıya alınmasına karar verdi.

Brezilya Merkez Bankası, WhatsApp’ın ödeme hizmeti için izin almadığını belirtti

WhatsApp’ın yeni özelliğinin askıya alınmasıyla ilgili Brezilya Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, özelliğin Merkez Bankası’nda izin alınmadan sunulmasının rekabet, verimlilik ve veri gizliliği konularında Brezilya ödeme sistemlerine zarar verebileceği söylendi. Merkez Bankası, Visa ve Mastercard’ın da bu karara uymaması halinde idari yaptırımlar ve para cezasıyla karşılaşacağını açıkladı.

Brezilya Merkez Bankası’nın kararının ardından WhatsApp cephesinden de bir açıklama geldi. Bir WhatsApp sözcüsü, daha fazla katılımcıya açık bir iş modeli kullanarak, Brezilya’daki kullanıcılarına dijital ödeme sağlamak adına yerel ortaklar ve Merkez Bankası’yla çalışmaya devam edeceklerini, bu çalışmanın pazar yoğunluğu konusunda endişelerin ele alınmasını sağlayacağını açıkladı.

Brezilya Merkez Bankası, dün WhatsApp ile Mastercard ve Visa’nın operasyonlarını askıya almadan önce şirketlerin ödeme hizmetleriyle çalışmak için önce Merkez Bankası'ndan onay almasını gerekeceğini belirten bir düzenleme yayınladı.

WhatsApp, hizmeti başlattığında henüz böyle bir düzenleme olmadığı ve sadece kullanıcılarla finans kurumları arasında aracılık hizmeti sunduğu için Merkez Bankası’ndan izin talep etmeden direkt olarak ödeme hizmetini başlatmıştı.

Merkez Bankası’nın WhatsApp kararının ardından iki farklı görüş ortaya çıktı. Bir cephe Merkez Bankası’nın kararını aşırı bir tepki olarak değerlendirirken, diğer cephe ise WhatsApp’ın pazar yoğunluğu ve gizlilik açısından potansiyel bir risk oluşturduğunu düşünüyor.

Brezilya’nın rekabet kurumu WhatsApp’ın Cielo ile ortaklığını engelledi

WhatsApp, ödeme hizmeti konusunda sadece Merkez Bankası’yla sorun yaşamadı. Brezilya hükümetinin ulusal rekabet düzenleme kurumu Ekonomik Savunma İdari Konseyi (CADE), WhatsApp’ın ödeme işlemeleri için Brezilya’da faaliyet yürüten kredi ve banka kartı operatörü Cielo ile olan ortaklığını engelledi.

Cielo’nun hisseleri WhatsApp’ın ödeme servisinin açıklandığı gün yüzde 30 seviyelerinde artmıştı. CADE, hali hazırda Brezilya’nın en büyük ödeme hizmeti şirketi olan Cielo’nun WhatsApp ile ortaklığının pazar dağılımında büyük bir sorun yaratabileceğini açıkladı.

Brezilya Merkez Bankası, kasım ayında 980’den fazla katılımcıyla Pix isimli yeni bir anlık ödeme sistemi başlatmaya hazırlanıyor. Merkez Bankası’nın WhatsApp kararını Pix hamlesiyle beraber değerlendiren bir kaynak, “Düzenleyici aynı zamanda bir oyuncu haline geldiğinde ve kendi ödeme sistemi hakkında endişeli göründüğü zaman işler karmaşık hale geliyor” dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan WhatsApp sözcüsü, Pix konusunda da ılımlı konuştu ve Pix kullanıma sokulduğunda sistemlerine entegre etmek için Merkez Bankası’yla çalışmayı taahhüt ettiğini açıkladı.

WhatsApp’ın uzun bir zamandır beklenen ödeme hizmetinin Brezilya’da askıya alınmış olması özelliğin yaygınlaşması için negatif bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Şu anda Merkez Bankası’nın bu hizmeti nasıl ve ne zaman serbest bırakacağı belli değil. Bu noktadan sonra karşılıklı olarak atılacak adımlar WhatsApp’ın hizmetinin geleceğini belirleyeceğe benziyor.