Çekimleri ABD’nin San Francisco kentinde devam eden Matrix 4’ün oyuncu kadrosuna, Netflix’in sevilen bilim kurgu serisi Sense8’den tanıdığımız Brian J. Smith de katıldı. Başarılı aktörün, yeni Matrix filmde hangi karakteri canlandıracağı ise henüz belli değil.

Bilim kurgu sinemasının kült serilerinden Matrix, 18 yıl aradan sonra dördüncü filmi ile macerasına devam edecek. Serinin yıldızları Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss, sırasıyla Neo ve Trinity rollerine geri dönecekler. Bu iki isme, Jada Pinkett Smith, Priyanka Chopra, Jessica Henwick, Ibarra, Neil Patrick Harris, Toby Onwumere, Andrew Caldwell ve Yahya Abdul-Mateen II gibi oyuncular eşlik edecek.

Deadline’ın haberine göre, dijital yayın platformu Netflix’in sevilen bilim kurgu serisi Sense8’den tanıdığımız Brian J. Smith, Matrix 4’ün oyuncu kadrosuna katıldı. Amerikalı aktörün dördüncü Matrix filmindeki rolü ise henüz bilinmiyor. Smith, Netflix dizisinde Chicago polis memuru Will Gorski'yi canlandırmıştı.

Ünlü oyuncu, şu sıralar Bourne film serisine dayanan Treadstone adlı dizide oynuyor. Bu arada Smith’in, Max Riemert, Toby Onwumere ve Erendira Ibarra’nın ardından Matrix 4’e katılan dahil olan dördüncü Sense8 oyuncusu olduğu bilgisini de araya sıkıştıralım.

Matrix 4’ün çekimleri bu ay, San Francisco'da başladı. Son günlerde setten gelen heyecan verici videolar, Keanu Reeves'in John Wick’teki saç stilini koruduğunu gösteriyor. Bu da, muhtemelen yakında John Wick 4’ün çekimlerine başlayacağına işaret ediyor. John Wick serisinin yeni filmi, Matrix 4 ile aynı tarihte yani 21 Mayıs 2021’de vizyona girecek.

Matrix 4’ün yönetmen koltuğunda, orijinal üçlemeyi kardeşi Lilly Wachowski ile birlikte yöneten Lana Wachowski oturuyor. Filmin senaryosunu Aleksandar Hemon (Sense8) ve David Mitchell (Cloud Atlas) ile birlikte kaleme alan Wachowski, Matrix Reloaded ve Matrix Revolutions filmlerinde olduğu gibi ünlü prodüktör Grant Hill ile beraber çalışıyor.

Matrix üçlemesi, küresel gişede 1,6 milyar doların üzerinde gişe hasılatı toplamıştı. Serinin dördüncü halkasının tek başına 1 milyar dolar barajını aşması, çok da uzak bir ihmal gibi durmuyor. Matrix 4’e dair yeni gelişmeler yaşandıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Matrix 4 setinden paylaşılan videolar: