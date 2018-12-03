Brisa'dan Yerli Lastik Açıklaması: Biz Üretmek İstiyoruz

Onlarca yıldır yerli lastikler üreten Brisa, 2019 yılı sonuna kadar ilk prototipinin ortaya çıkacağı düşünülen yerli otomobilin lastiklerinin üretimine talip oldu.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre Sabancı Holding ve Bridgestone Corporation ortaklığı ile kurulan ve bünyesinde Bridgestone, Lassa gibi uluslararası otomobil lastiği markalarına yer veren Brisa, Ar-Ge çalışmaları devam eden yerli otomobilin lastik üretimine talip olmuş durumda.

Aksaray’da kurulan yeni fabrikasında robotik çalışmalar, veri analitiği ve dijitalleşme gibi son teknolojilerin kullanımı ile birlikte lastiklerini otonom şekilde ürettiklerini belirten Brisa CEO’su Cevdet Alemdar, ‘’Brisa olarak, yerli otomobilin lastiklerine talibiz.’’ diyerek teknolojilerini yerli otomobil için de kullanmak istediklerini açıkladı.

Peki yerli otomobil ne kadar yerli olacak?

Geçtiğimiz hafta Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) CEO’su Gürcan Karakaş’ı ağırlayan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, Hürriyet’in ‘Peki Türkiye’nin otomobilinin ilk etapta ne kadarı yerli olacak, yani siz ne kadarını yapabilirsiniz?’ şeklinde sorusuna oldukça açıklayıcı bir yanıt verdi;

‘’Türk tedarik şirketleri bir aracın kaportası ve bir sürü noktasında dünyada uzman. Ama önümüzde yeni bir süreç var. Bu süreçte yeni nesil araçlar ve gelişmeler var. Elektrikli, otonom gibi... Biz bu konuda açıkça söylemem gerekirse zayıfız. Türkiye’nin otomobili projesi de yeni nesil bir proje olacak. Elektrikli ve ileri teknolojilerle donatılacak.

Biz yapabileceğimiz kadarına destek olacağız. Ama kendimizi geliştirip daha fazla katkı sağlamak için çalışacağız. Dünyada da birçok dev yeni nesili çözemedi tek başına ilerleyemiyor. Uluslararası işbirlikleri yapıyor. Sonuçta bir çocuk yürümeden önce koşamaz.

Bu yüzden biz de Türkiye’nin otomobili ile kendimizi geliştireceğiz. Türkiye’nin otomobilinde yerlilik oranına gelirsek eğer, biz Türk tedarik sanayisi olarak yerli otomobilin ancak yüzde 30’unu karşılayabiliriz. Daha fazlasını da belki yaparız ama o zaman maliyetler devreye giriyor.’’