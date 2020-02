Bristish Airways’e ait bir uçak, New York-Londra uçuşunda dünyanın en yüksek sesaltı uçuş hızı olan 1.287 km/sa hızı geçerek, dünyanın en hızlı sesaltı uçuşunu gerçekleştirdi. New York’tan yola çıkan uçak, yaklaşık 5 saatte Londra’ya vararak rekor kırdı.

British Airways’e ait bir Boeing 747 uçağı cumartesi gecesi Londra’ya ulaşmak üzere New York’tan yola çıktı. Ciara fırtınasının rüzgarı ile hızlanan Boeing 747, 4 saat 56 dakikada Londra’daki havalimanına inmeyi başardı.

British Airways’in Boeing 747’si bu süre ile New York-Londra arasındaki rotayı en hızlı uçan sesaltı uçak oldu. Boeing 747, bu kadar kısa sürede New York’tan Londra’ya varmış olmasını şu an Avrupa’yı etkisi altına almış olan Ciana fırtınasına borçlu.

CNN’in üst düzey meteoroloji uzmanı olan Brandon Miller, jet akımı ismi verilen rüzgarın her zamankinden çok daha güçlü olduğunu söyledi. Miller, yaklaşık 320 km/sa hızındaki rüzgarın Avrupa’yı etkisi altına alan Ciara fırtınasından kaynaklığını da sözlerine ekledi.

Brandon Miller, “Jet akımı, ticari uçakların uçtuğu yükseklikte, atmosferde yüksek hızda hareket eden bir hava nehridir” dedi. Miller, bu rüzgarların uçakların uçuşları sırasında kullanıldığını da sözlerine ekledi.

Çevrimiçi uçuş izleme hizmeti sunan Flightradar24’e göre British Airways’e ait Boeing 747, uçuş sırasında 1.327 km/sa hıza kadar ulaştı. Flightradar24, rekor hıza ulaşan uçağın normalde 6 saat 13 dakika sürmesi gereken uçuşu, 4 saat 56 dakikada gerçekleştirdiğini de açıkladı.

New York, Londra arasındaki uçuşu gerçekleştiren British Airways’in sözcüsü de konu hakkında bir açıklama yayınladı. British Airways sözcüsü, “Hız rekorlarından önce her zaman güvenliğe önem veriyoruz. Son derece eğitimli pilotlarımız müşterileri vaktinden önce Londra’ya ulaştırmayı en iyi koşullarda sağladı” dedi.

British Airways’in yaklaşık 2 saatlik erken Londra uçuşunun sorumlusu olan Ciara fırtınası, hafta sonundan başlayarak Avrupa’yı etkisi altına aldı. Fırtına nedeniyle ulaşım sorunları yaşanıyor. Şimdiden Avrupa’nın en büyük havalimanlarından olan Frankfurt ve Amsterdam havalimanlarında 100’den fazla uçuş fırtına nedeniyle ertelendi.