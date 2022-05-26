Yarı iletken üreticisi Broadcom, sanallaştırma yazılımlarında uzmanlaşmış VMware'i satın aldı. Bu satın almanın sektörel etkisinin yanı sıra en dikkat çeken tarafı ise devasa satın alma bedeli oldu. Broadcom, yazılım şirketi ile iştiraklerini satın almak için tam 61 milyar doları gözden çıkardı!

Bilgisayar donanımları ve bu donanımlar için geliştirdiği yazılımlarla sektörde önemli bir yere sahip olan Broadcom, dudak uçuklatan bir anlaşma yaptığını duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre sanallaştırma yazılımları konusunda uzmanlaşmış olan VMware ve bu şirkete ait tüm alt kuruluşlar, tam 61 milyar dolara satın alındı.

Anlaşmanın detaylarına baktığımızda, bu 61 milyar dolarlık anlaşmanın 8 milyar dolarının VMware'in borçlarından oluştuğunu görüyoruz. Anlaşmanın geriye kalan kısmını ise VMware ile iştiraklerinin hisse senetleri kapsıyor. Broadcom, bu satın almayla yazılım dünyasındaki yerini hiç olmadığı kadar sağlamlaştıracak gibi görünüyor.

Bu anlaşma, son tüketiciyi nasıl etkiler?

Broadcom, temelinde bir yarı iletken üreticisi ve bildiğiniz gibi COVID-19, bu sektöre büyük darbe indirdi. Ancak VMware ile türevleri ise daha çok yazılım sektörüne odaklanmış durumdalar. Bu anlaşma, Broadcom'u yazılım sektöründe iddialı bir şirket haline getirerek uzun vadede mali açıdan destekleyecek bir gelişme oldu.

Sektörün genel görüşü Broadcom'un bu satın alma ile gelir kaynaklarını risksiz bir şekilde artırdığı yönünde. VMware ise an itibarıyla borçlarından kurtulmuş oldu ve çalışmalarına çok büyük bir ihtimalle özgürce devam edecek. Yani 61 milyar dolarlık bu devasa anlaşmaya sektörel anlamda baktığımızda bir kazan-kazan durumunun oluştuğunu görüyoruz. Peki bu anlaşma, son tüketici için ne fayda sağlar?

Açık konuşmak gerekirse Broadcom, VMware ile ilgili planlarını şimdilik açıklamadı. Ancak yazılım dünyası ile haşır neşir olanlar iyi bilir; VMware'i kullanarak Windows tabanlı bir bilgisayarda Linux gibi işletim sistemleri çok kolay bir şekilde çalıştırılabilir. İşte iki şirketin yapacağı dirsek teması, son tüketiciyi burada etkileyebilir. VMware'in Broadcom çipler için daha iyi bir şekilde optimize edilmesi, sanal işletim sistemi kullanan tüketicilerin işini kolaylaştırabilir. Öte yandan; VMware'in şirketler için önemli bulut çözümleri de var. Şirket artık, bu bulut çözümlerini daha iyi bir hale getirebilmek için Broadcom'dan hem maddi hem de teknik destek alabilir. Bu anlaşmanın sonunun nereye varacağını hep birlikte göreceğiz.