Broadcom, Dünyanın İlk Wi-Fi 6E Yongasını Tanıttı

Yarı iletken piyasasının en büyük isimlerinden biri olan Broadcom, BCM4389 adını verdiği dünyanın ilk Wi-Fi 6E yongasını tanıttı. 6GHz bandını destekleyen çip, Wi-Fi hızlarını iki katına çıkarmayı vadediyor.

Tüm kablosuz cihazlar için daha yüksek veri hızı, minimum gecikme süresi, gelişmiş pil ömrü ve daha az ağ tıkanıklığı vadeden Wi-Fi 6 standardı, geçtiğimiz yılın eylül ayında duyurulmuştu. 802.11ax olarak da bilinen ve selefine göre dört kat daha yüksek kapasiteye sahip olan Wi-Fi 6, bilhassa halka açık yerlerde sunulan kablosuz bağlantılar ve Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazları için çok büyük bir anlam ifade ediyor.

Wi-Fi 6 (802.11ax) standardına yeni yeni alıştığımız bugünlerde Broadcom, BCM4389 adını verdiği dünyanın ilk Wi-Fi 6E yongasını tanıttı. Wi-Fi 6 şu anda 2.4GHz ve 5GHz bantlarında çalışıyor; ancak Broadcom'un Wi-Fi 6E çipi, yakında faaliyete geçecek olan 6GHz bandını destekliyor.

Broadcom, 6E çipinin mobil cihazlardaki gecikmeyi yarıya indireceğini ve Wi-Fi hızlarını iki katına çıkarabileceğini iddia ediyor. 6E ayrıca 160Mhz kanallara ve 2Gbps hıza destek sağlıyor. 6E'nin mobil AR ve VR deneyimini iyileştireceğini ve ultra yüksek çözünürlüklü video akışını sağlayacağını belirten Amerikalı şirket, tüm bunların çok daha az bir pil tüketimi ile gerçekleşeceğini söylüyor.

BCM4389 adı verilen Wi-Fi 6E çipi, BCM4375 ile karşılaştırıldığında parazite izin vermiyor ve iki kat daha hızlı Bluetooth eşleşmesi sağlıyor. Wi-Fi 6E, vaat ettikleri ile kesinlikle etkileyici görünüyor; ancak bundan tam olarak yararlanabilmemiz için biraz daha beklememiz gerekiyor. Akıllı telefon üreticilerinin bu yeni 6E çipini ne zaman kullanmaya başlayacağı ise henüz belli değil.