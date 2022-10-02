Bruce Willis'in, geçtiğimiz gün ortaya çıkan Deepfake anlaşması iddiaları hakkında açıklama geldi. Ünlü Hollywood yıldızının menajeri, Willis'in yüzünü Deepfake'e sattığı haberlerini yalanladı.

Yapay zekânın gelişimiyle günümüzde gerçek olmayan insan yüzleri ve sesleri dahi üretilebilirken, deepfake gibi alanlar da hem olumlu hem de olumsuz etkilere sahip olabiliyor. Deep fake’in ve sahte yüzlerin kötü amaçlarla nasıl kullanılabildiğini de daha önce pek çok kez gündeme getirmiştik.

Geçtiğimiz gün, Hollywood’dan yapay zekâ teknolojisine dair büyük bir iddia ortaya atılmıştı. İddiaya göre; sinema dünyasının yıldız ismi olan ve yakın zamanda emekliye ayrılan Bruce Willis, yüzünün dijital ortamda kullanılmasını onaylayan ilk aktör olmuştu.

Willis'in yüzünün dijital olarak kullanılmasına izin verdiği iddiaları yalanlandı

The Telegraph tarafından paylaşılan bilgilere göre; Willis, bir deepfake şirketiyle ‘dijital ikizinin’ hakları için anlaşmaya varmıştı. Ancak ünlü aktörün menajeri böyle bir anlaşmanın olmadığını, sadece geçtiğimiz sene kendisinin hasta olmasından dolayı yüzünün dijital bir şekilde alınıp bir reklam filminde kullanıldığını belirtti. Reklam filmini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

Bruce Willis'in menajerinin açıklaması üzerine anlaşmaya vardığı iddia edilen şirket, paylaşılan haberin yanlış ifade edildiğini, aktörün kimseye herhangi bir şekilde hak satamayacağını açıkladı. Bu talihsiz haber ile birlikte deepfake teknolojisinin ne kadar tehlikeli ve kuralsız olduğunu görmüş olduk.

Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce gelecekte deepfake teknolojisine dair yeni kanunlar çıkar mı? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Yapay zekâ demişken...