Rus operatör şirketi MegaFon, yeni reklamında Bruce Willis'in yüzünün bilgisayar ortamında üretilmiş hâline yer verdi. Deepfake teknolojisiyle reklamda rol alan Willis'in 1 ila 2 milyon dolar ödeme aldığı söyleniyor.

Günümüz teknolojisi bazen gerçekliği sorgulatacak şeylere yol açabiliyor. Bunun en güncel ve bir o kadar da ilginç örneği Rusya'da görüldü. Rusya merkezli operatör ve İnternet servis sağlayıcısı Megafon, yeni reklamında Bruce Willis'e yer verdi, ancak ünlü aktör bu sırada ABD'deydi. Peki bunu nasıl yaptılar? Tabii ki Deepfake adı verilen, yüz üretme teknolojisiyle.

Rus reklam piyasası uzmanlarına göre Willis, bahsi geçen reklamda yüzüne yer verildiği için, tahmini olarak 1 ila 2 milyon dolar bir ödeme aldı. Rakamın tahmini olmasının nedeni konu hakkında herhangi bir resmî açıklama yapılmamış olması.

'Görüntüyü oluşturmak için 34,000 fotoğraf ve video kullanıldı'

MegaFon şirketinde Marka ve Pazarlama İletişimleri Yöneticisi olarak görev yapan Vasili Bolşakov, bu ilginç reklamın geliştirme aşaması hakkında şunları söyledi: 'Die Hard' serisinin yıldızı Bruce Willis'in resmi 'yüz üretme' teknolojisiyle geliştirildi. Bunu gerçekleştirmek için, Deepcake stüdyosu mühendisleri Bruce Willis'e ait 34,000 fotoğraf ve videoyu nöral ağın kullanımına sundu."

Bolşakov, COVID-19 pandemisinin yaşandığı bu dönemde aktörlerin Deepfake versiyonlarına yer vermenin aktörün kendisini deniz aşırı ülkelerden getirtmekten çok daha güvenli olduğunu söyledi. Bolşakov, konu hakkında "pandeminin getirdiği kısıtlamalara esir olmadan yüksek kaliteli içerikler çıkarabileceğimizi fark ettik. Teknolojinin kullanımı içeriği çok daha hızlı ve düşük bir maliyetle üretmeye imkan tanıyor." dedi.

'Bruce'u hatırladığımız şekilde görmek harika bir fırsat'

Bu reklamla kimseyi yanlış yönlendirmeye niyetleri olmadığını belirten Bolşakov, Bruce'u 'Die Hard' ve 'Beşinci Element' filmlerinden hatırladığımız hâliyle yeni bir rolde görmenin herkes için harika bir fırsat olduğunu söylüyor.

Bahsi geçen reklamın 15 bölümden oluşacağı söyleniyor ve reklamların ilkinin yönetmen koltuğunda Rus müzisyen ve film yapımcısı Ilya Naishuller bulunuyor. Naishuller, 18 Mart 2021 yayın tarihli Nobody filmine de yönetmenlik yapmıştı.