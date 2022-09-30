Bruce Willis, deepfake üzerine çalışmalar yürüten yapay zeka şirketi Deepcake ile bir anlaşmaya vardı ve dijital ikizinin kullanımına izin veren ilk Hollywood yıldızı oldu.

Yapay zekânın gelişimiyle günümüzde gerçek olmayan insan yüzleri ve sesleri dahi üretilebilirken, deepfake gibi alanlar da hem olumlu hem de olumsuz etkilere sahip olabiliyor. Deep fake’in ve sahte yüzlerin kötü amaçlarla nasıl kullanılabildiğini de daha önce pek çok kez gündeme getirmiştik.

Öte yandna bugün, Hollywood’dan yapay zekâ teknolojisine dair büyük bir haber daha geldi. Sinema dünyasının yıldız ismi olan ve yakın zamanda emekliye ayrılan Bruce Willis, yüzünün dijital ortamda kullanılmasını onaylayan ilk aktör oldu. Willis, bu sayede sette varlığını dahi bulundurmadığı yapımlarda yapay zekâ sayesinde ekranlarda karşımıza çıkabilecek.

Willis'in yüzü ölümünden sonra bile kullanılabilecek:

The Telegraph tarafından paylaşılan bilgilere göre Willis, Deepcake isimli şirketle ‘dijital ikizinin’ hakları için anlaşmaya vardı. Willis ve Deepcake, geçtiğimiz yıl henüz böyle bir anlaşma ortada yokken bu teknolojiyle bir reklam filmi de çekmişti:

Bruce Willis’in yüzünün hangi yapımlarda kullanılacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor. Fakat bu anlaşma, Willis’in sadece yüzü sayesinde fiziksel olarak hiç bulunmadığı yapımlardan da ücret kazanmasını sağlayacak. Öte yandan anlaşmanın Bruce Willis'in ölümünden sonrasını kapsayıp kapsamadığı belirtilmedi.

Yüz teknolojilerinin yanı sıra yapay zekâ, halihazırda sinemada fazlasıyla rol oynamaya başladı. Öyle ki Rogue One ve The Mandalorian gibi Star Wars yapımlarda Darth Wader’ın sesi dahi yapay zekâ aracılığıyla oluşturuldu. Teknolojinin ve kullanım alanlarının nereye varacağıysa büyük bir merak konusu.

Yapay zekâ demişken...