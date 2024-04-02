Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), hepimizi ilgilendiren bir karar aldı. Alınan bu karar kapsamında, mobil iletişim ücretlerine zam geldi. BTK, her yıl nisan ve ekim aylarında güncellediği, "Mobil Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi" cetvelini, Nisan 2024'e girmemizle güncelledi.
Telefon kullanan herkes, kısa mesaj göndermek veya arama yapmak istedikleri zaman belirli bir ücret ödemek durumundalar. İşte gelen zam, tam olarak bu hizmetler için ödenen tutarları kapsıyor. Şunu hemen belirtelim; eğer faturalı veya faturasız bir tarifeniz bulunuyorsa bu zamlardan etkilenmeyeceksiniz. Ancak herhangi bir tarifeye abone değilseniz yapacağınız arama ve SMS gönderimi gibi işlemler için artık yeni tarifeden ücretlendirileceksiniz.
BTK'nin yeni ücretlendirme tarifesi şöyle:
|Ücretlendirme
|Yeni Fiyat
|Eski Fiyat
|Yurt içi mobil şebeke arama
|3,12 TL/dakika
|2,45 TL/dakika
|Yurt dışına arama
|31,35 TL/dakika
|24,57 TL/dakika
|Hat devir ücreti
|59,83 TL
|46,89 TL
|Numara değişikliği
|136,52 TL
|106,98 TL
|SIM kart değişim ücreti
|136,52 TL
|106,98 TL
|Açma - kapama ücreti
|139,27 TL
|109,14 TL
|Yurt içi kısa mesaj ücreti
|2,23 TL/SMS
|1,75 TL/SMS
|Yurt dışı kısa mesaj ücreti
|5,51 TL/SMS
|4,32 TL/SMS
|Bilinmeyen numaralar servisi
|8,84 TL/dakika
|6,93 TL/dakika
BTDünyası tarafından paylaşılan habere göre güncel tabloyla beraber mobil iletişim ücretlerine gelen zam, yıllık bazda yüzde 65'e ulaştı. Yeni fiyatlar, Ekim 2023'te açıklanan tutarların ise yüzde 28 üzerine çıkmış durumda.