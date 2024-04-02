BTK'nin kısa mesaj ve arama yapma ücret tarifesi güncellendi. Tahmin edilebileceği üzere tüm ücretlere zam geldi. Yeni tarife ile fiyatlar, yıllık bazda yüzde 65 yükselmiş oldu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), hepimizi ilgilendiren bir karar aldı. Alınan bu karar kapsamında, mobil iletişim ücretlerine zam geldi. BTK, her yıl nisan ve ekim aylarında güncellediği, "Mobil Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi" cetvelini, Nisan 2024'e girmemizle güncelledi.

Telefon kullanan herkes, kısa mesaj göndermek veya arama yapmak istedikleri zaman belirli bir ücret ödemek durumundalar. İşte gelen zam, tam olarak bu hizmetler için ödenen tutarları kapsıyor. Şunu hemen belirtelim; eğer faturalı veya faturasız bir tarifeniz bulunuyorsa bu zamlardan etkilenmeyeceksiniz. Ancak herhangi bir tarifeye abone değilseniz yapacağınız arama ve SMS gönderimi gibi işlemler için artık yeni tarifeden ücretlendirileceksiniz.

BTK'nin yeni ücretlendirme tarifesi şöyle:

Ücretlendirme Yeni Fiyat Eski Fiyat Yurt içi mobil şebeke arama 3,12 TL/dakika 2,45 TL/dakika Yurt dışına arama 31,35 TL/dakika 24,57 TL/dakika Hat devir ücreti 59,83 TL 46,89 TL Numara değişikliği 136,52 TL 106,98 TL SIM kart değişim ücreti 136,52 TL 106,98 TL Açma - kapama ücreti 139,27 TL 109,14 TL Yurt içi kısa mesaj ücreti 2,23 TL/SMS 1,75 TL/SMS Yurt dışı kısa mesaj ücreti 5,51 TL/SMS 4,32 TL/SMS Bilinmeyen numaralar servisi 8,84 TL/dakika 6,93 TL/dakika

BTDünyası tarafından paylaşılan habere göre güncel tabloyla beraber mobil iletişim ücretlerine gelen zam, yıllık bazda yüzde 65'e ulaştı. Yeni fiyatlar, Ekim 2023'te açıklanan tutarların ise yüzde 28 üzerine çıkmış durumda.